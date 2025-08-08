Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio sulla relazione con Fabrizio Frizzi: “Mi aveva presa per i capelli” | Non lo ha mai perdonato

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi (Fonte: Instagram e YouTube) - www.lospettacolo.it

Dopo tanti anni Rita Dalla Chiesa ha svelato il motivo per cui il suo matrimonio con Fabrizio Frizzi non ha funzionato.

Sono due nomi molto importanti quelli di Rita Dalla Chiesa e quello di Fabrizio Frizzi. Lei è la nota conduttrice e politica italiana, lui è il compianto conduttore, attore e doppiatore la cui scomparsa nel 2018 ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei suoi fan.

Forse non tutti lo sanno, ma Rita e Fabrizio sono stati sposati per 10 anni, ma si conoscevano già da prima fino al giorno del loro divorzio nel 2002. In seguito Frizzi si è sposato con Carlotta Mantovan, dalla quale ha avuto una figlia.

Carlotta ha ricevuto molto affetto durante la sua recente partecipazione a Ballando con le stelle, dove ha voluto mettersi alla prova, in quanto il dolore per la morte del marito è ancora forte. In realtà non solo in lei e in sua figlia, ma anche per gli amici e colleghi continua a essere difficile. Lo vediamo spesso con Carlo Conti e Antonella Clerici che ancora si commuovono quando lo ricordano.

Oltre a loro, anche la sua ex moglie, Rita Dalla Chiesa ha voluto parlare di lui, raccontando il motivo per cui il suo matrimonio con Fabrizio Frizzi è giunto al termine. Ecco che cosa ha dichiarato.

Le parole di Carlotta Mantovan a Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati sposati dal 1992 al 2002 e nonostante la differenza di età, come riportato da Vanity Fair, i due ex coniugi hanno passato momenti felici. Nonostante il divorzio, i due volti noti del piccolo schermo sono rimasti fino alla fine in ottimi rapporti, tant’è che Rita è stata vicina a Carlotta Mantovan anche dopo la morte del conduttore. Per la figlia Stella tra l’altro, come ha rivelato, lei è “zia Rita”.

Per rispetto verso di loro, Rita non raccontato molti dettagli anche se: “La stessa Carlotta una volta mi ha detto: “Lo abbiamo conosciuto in due momenti diversi della nostra vita, abbiamo conosciuto due Fabrizi diversi, due percorsi completamente diversi quindi possiamo permetterci il lusso di parlarne”…”.

Cosa ha fatto Fabrizio Frizzi per Rita

Quasi un anno fa, come letto su Vanity Fair, a 6 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi (all’epoca), Rita Dalla Chiesa aveva voluto raccontare maggiori dettagli sul loro matrimonio, rivelando il motivo per cui era poi finito: “Penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito…”.

Inoltre ha rivelato cosa aveva fatto lui per lei: “Siccome Fabrizio mi aveva aiutata a uscire da quella specie di buco nero in cui ero caduta dopo la morte di mio padre, mi aveva ripresa per i capelli, riperderlo – anche se non lo avevo riperso – è stato come tornare indietro…”, raccontando poi dei bei momenti che avevano vissuto insieme durante il loro matrimonio.