Rita dalla Chiesa colpisce e affonda Fedez: “Si butta a destra e a sinistra” | L’intervento in diretta affossa la condotta del rapper

Rita Dalla Chiesa contro il rapper Fedez. Il suo intervento ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. Non ha usato mezzi termini.

Rita Dalla Chiesa è un noto personaggio televisivo italiano con un forte carattere, e moltissima personalità. La donna, proprio in queste ore, è stata ospite di un noto programma televisivo, dove ha deciso di commentare il comportamento del noto rapper Fedez. Da quando l’uomo si è lasciato con Chiara Ferragni, è stato spesso al centro di varie polemiche.

Ecco dunque nello specifico le parole della conduttrice e politica italiana che hanno lasciato i telespettatori a bocca aperta.

Come ben sappiamo, tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai finita da un pezzo e dei Ferragnez non è rimasta più neanche l’ombra. La loro rottura è stata chiacchieratissima, e i due sono stati al centro dell’attenzione mediatica per moltissime settimane. Durante una nota trasmissione televisiva, anche Rita Dalla Chiesa ha deciso commentare la strana reazione della coppia alla rottura.

Inutile dire che le sue parole sono divenute immediatamente virali, e sui social non si sta parlando d’altro.

Il commento di Rita Dalla Chiesa

Durante quest’estate, sia Chiara che Federico hanno pensato a sé stessi e si sono decisamente divertiti. Entrambi sono stati spesso immortalati con le rispettive nuove fiamme e gli scoop sono stati particolarmente dibattuti sui social. Tra chi sosteneva che, essendo single, entrambi avevano il diritto di divertirsi e chi, al contrario, sosteneva che avessero voltato pagina fin troppo in fretta, Rita Dalla Chiesa si è schierata proprio con quest’ultima fazione. Durante una puntata di Pomeriggio 5, è stato mandato in onda un servizio sui Ferragnez.

Chiara Ferragni adesso sta frequentando Silvio Campara, mentre Fedez sembra essere interessato a varie donzelle e la Dalla Chiesa ha deciso di commentare così.

Le parole della conduttrice

Come riportato da Fanpage, dopo aver visto le svariate immagini dei due in vacanza, Rita Dalla Chiesa, ospite del programma, ha commentato così: “Quando le persone si separano, normalmente, stanno un bel pezzo a piangere, a riflettere. Devo dire la verità, non dico che mi aspettavo maggiore sofferenza, quella non si augura a nessuno, ma maggiore riflessione”.

Tra applausi e approvazione da parte del pubblico, la conduttrice ha poi proseguito: “Mentre per Chiara sembra che la storia d’amore che sta venendo fuori sui giornali sia seria, Fedez invece si sta buttando a destra e a sinistra”. Fedez deciderà di replicare alla stroncatura?