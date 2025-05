Rissa in strada per Belen Rodriguez, urla e mani in faccia nel centro di Milano | Le immagini impressionanti fuori dal locale

Come mai si parla di una rissa in strada per Belen Rodriguez? Cos’è successo fuori dal locale nel centro di Milano?

Belen Rodriguez è una conduttrice, modella, influencer e imprenditrice molto rinomata e amata dal suoi fan, i quali la seguono ovunque, sia sul piccolo schermo che sui social. Essendo un personaggio dello spettacolo, come accade sempre, l’interesse è del pubblico raggiunge spesso picchi morbosi.

Soprattutto in merito alle sue vicissitudini personali, specialmente famiglia e amore. Il suo nome è spesso sotto i riflettori, basti ricordare il clamore mediatico scoppiato dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, e per tutto quello che è successo dopo.

In questi giorni poi sono molteplici i motivi per cui a Belen fischieranno le orecchie: si passa da quel presunto litigio che avrebbe portato la Rodriguez e suo cognato Ignazio Moser a smettere addirittura di seguirsi sui social, fino all’ipotetico riavvicinamento di lei con Angelo Edoardo Galvano, secondo quanto letto sul settimanale Gente.

Naturalmente, nessuno di questi rumors è mai stato confermato o smentito dalla Rodriguez, e sappiamo bene quanto i pettegolezzi galoppino selvaggiamente, quando c’è lei di mezzo. A ogni modo, questo è nulla rispetto al caos mediatico esploso in queste ore su quella presunta lite in strada, scoppiata fuori dal locale milanese e in cui sarebbe stata coinvolta anche Belen.

Lite in strada per Belen Rodriguez

In queste ore, come dicevamo, l’hype in rete è schizzato alle stelle per via di quella presunta lite che sarebbe scoppiata in strada tra Belen Rodriguez e un’altra ragazza, qualche sera fa, fuori da un locale milanese. Come possiamo leggere da biccy.it, tutto sarebbe iniziato con un commento rilasciato da Gabriele Parpiglia: “Sono comparsi commenti strani, che parlano di una rissa che vedrebbe coinvolta in prima persona proprio la showgirl argentina…”.

Gli stessi commenti sono stati notati anche dall’esperta del gossip Deianira Marzano, la quale sul suo profilo ha postato: “Coinvolta davvero in una rissa?”. Radio RDS ha invece dichiarato: “È stata coinvolta in una rissa? Stando a quanto raccontato, la presentatrice avrebbe discusso con una ragazza fuori da un locale di Milano, arrivando addirittura alle mani. Adesso non abbiamo molti dettagli in più sulla vicenda, non ci sono conferme o aggiornamenti che questa rissa o aggressione sia accaduta sul serio o meno”. In merito al video che sta girando in rete, l’opinione pubblica si è divisa con chi smentisce sia Belen e chi invece garantisce che sarebbero addirittura volati alcuni spintoni, come hanno riportato alcuni utenti alla Marzano…

Gli ultimi aggiornamenti in merito al caso Belen

Come vi abbiamo anticipato, sono giorni che si parla di un’ipotetica rissa che sarebbe scoppiata tra Belen Rodriguez e un’altra ragazza fuori da un locale milanese. Stanno girando molte congetture in merito, anche perché ricordiamo che Belen non ha confermato né smentito questo rumors. In merito al video visto, da Radio 105 hanno riportato che nel filmato “si vedrebbe chiaramente la showgirl argentina impegnata in una discussione animata con un’altra ragazza“. E ancora: “Nessun gesto violento, nessun contatto fisico: solo un acceso confronto verbale. Le parole pronunciate da Belén sono nette e riportano il contesto a una lite dai toni forti, ma senza degenerazioni. ‘Non insultare! La prossima volta ci pensi due volte a insultare così‘…”.

“Questa la frase che si sente chiaramente nel video…”, è possibile leggere nell’articolo, arrivando poi alle ultime dichiarazioni riportate da Fanpage. Qui, secondo quanto riportato dal sito, persone vicine alla Rodriguez avrebbero smentito l’accaduto, rivelando: “Non c’è niente da dire. Non c’è stata una rissa. È solo il nome che fa notizia, ma non c’è nulla. È il nome che fa gioco…”. Attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti in merito a questi rumors.