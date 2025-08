Rissa in spiaggia per Paolo Bonolis, il violento ceffone scatena il delirio: “Aggredito da uno psicopatico” | Il dramma a Formentera

Paolo Bonolis e la triste esperienza avuta nelle spiagge di Formentera. Sono volati schiaffoni, e in un attimo è accaduto il delirio.

In queste ore il nome di Paolo Bonolis è tornato viralissimo sui social. Il motivo? Le immagini dello schiaffone ricevuto durante una sua vacanza a Formentera. Inutile dire che il video ha fatto discutere moltissimo il mondo del web, e gli utenti hanno persino parlato di ‘violenza fisica’.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto e perché, sui social, non si sta praticamente parlando d’altro che del conduttore.

Dopo mesi passati a farci compagnia in televisione con Avanti un Altro, Paolo Bonolis ha deciso di godersi il meritato relax nelle spiagge spettacolari di Formentera. Attualmente si trova assieme al figlio Davide lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti dei fan. Tuttavia, proprio in queste ore, un video ha fatto discutere particolarmente gli utenti della rete.

Il conduttore ha infatti ricevuto un fortissimo ceffone durante un momento di relax al mare. Ma ecco cosa è accaduto.

Il video dello schiaffo a Paolo Bonolis

In questi giorni, sui social è circolato un video che vede un uomo avvicinarsi alle spalle di Paolo Bonolis, mentre questi si trova vicino alla riva del mare e parla con un amico. Ad un certo punto, questo ‘sconosciuto’ allunga la mano e tira un forte ceffone sul collo del conduttore. Preso completamente alla sprovvista, Bonolis si gira e lo guarda innervosito e palesemente sorpreso. Tuttavia, a dare questo schiaffo è stato proprio Roberto Cenci, noto autore televisivo Mediaset che in quel momento si trovava anche lui a Formentera.

A registrare il video, invece, è stato il conduttore radiofonico Gigio D’Ambrosio, anche lui particolarmente amico di Paolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piergiuseppe Cananzi (@flender)

Il commento divertente dei due amici del conduttore

D’Ambrosio ha poi pubblicato il video sui social, scrivendo nella caption: “Dramma a Formentera! Turista romano aggredito da psicopatico di Cologno Monzù. Skibidiboppi!” Nonostante si trattasse di un video palesemente ironico e divertente, alcuni utenti non si sono effettivamente resi conto di chi fosse questo uomo ‘misterioso’, e hanno semplicemente pensato che si trattasse di un fan molesto e determinato ad attirare l’attenzione di Paolo Bonolis in modo poco ortodosso. Qualche ora dopo, infatti, Gigio D’Ambrosio ha poi aggiunto: “Sull’isola non si parla d’altro che dell’increscioso episodio”.

Insomma, il dramma a Formentera ha sicuramente creato scompiglio, ma nonostante ciò ha comunque fatto divertire un bel po’ di persone!