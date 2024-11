Richiesta l’espulsione immediata dal Grande Fratello, il gestaccio durante il ballo di gruppo fa inorridire l’Italia: “Fa ribrezzo!”

Quel gesto fatto durante il ballo di gruppo al Grande Fratello ha fatto arrabbiare molti utenti i quali ne richiedono l’espulsione immediata. Ma cosa sarà successo di così tanto grave?

Per quanto molti telespettatori sui social si lamentano della mancanza di colpi di scena al Grande Fratello, sono poi gli stessi che non si perdono neanche una puntata, anche perché ormai il reality è un appuntamento fisso nel palinsesto.

Da quando è approdato per la prima volta in televisione nel 2000, anno dopo anno, il grande pubblico si è abituato ad avere i gieffini come compagnia nelle loro giornate. A prescindere dunque dallo share ottenuto, sicuramente sarebbe strano non vedere più il GF in televisione.

Anche in questa edizione, come nelle altre, sono diversi gli episodi che stanno facendo discutere i telespettatori, in quando non sempre condividono le decisioni prese dai gieffini in merito a particolari scenari.

Come per esempio questo particolare aneddoto, nel quale ha visto i concorrenti eseguire un ballo di gruppo che ha diviso l’opinione pubblica, non tutti hanno apprezzato e molti ne chiedono l’espulsione immediata. Ma sarà veramente necessario?

Caos al Grande Fratello per quella decisione

I fan del Grande Fratello attualmente, stanno approfondendo diversi argomenti sui social, in quanto sono diversi i personaggi più chiacchierati in queste ultime settimane. Si passa dalla storia d’amore movimentata tra Shaila e Lorenzo, per non parlare dell’uscita di Iago Garcia, fino ad arrivare al malcontento di Enzo Paolo Turchi, il quale manifesta apertamente la sua voglia di uscire dalla Casa.

Non si sa dunque se il coreografo riuscirà a resistere o se aprirà la Porta Rossa prima del tempo, anche perché, come ha rivelato in più di un’occasione, gli mancano tanto Carmen e sua figlia Maria. I malpensanti continuano a sostenere che Enzo Paolo uscirà prima del 13 novembre, in vista del suo spettacolo teatrale, ma questa è un’altra storia. A ogni modo il pubblico non è in attesa soltanto di sapere se il gieffino uscirà prima dalla Casa, ma anche dell’ingresso di un nuovo concorrente, cioè Stefano Tediosi, il tentatore di Temptation Island che movimenterà sicuramente l’atmosfera, e soprattutto gli animi di Federica e Alfonso.

Un ballo di gruppo molto criticato

Tornando a noi, c’è anche un altro evento che ha agitato la rete in queste ore e si riferisce al chiacchierato ballo di gruppo che alcuni gieffini hanno effettuato sul tavolo, stile Le ragazze del Coyote Ugly. Questo momento ha diviso l’opinione pubblica con chi li ha applauditi e chi invece li ha criticati.

In merito a questo un’utente su X ha scritto: “Farei un’eliminazione in blocco!“, seguita da un’altra utente che le ha risposto: “Comunque su quel tavolo ci pranzano e ci cenano, mi fa alquanto ribrezzo“. Voi cosa ne pensate di tutta questa situazione? I gieffini hanno esagerato o sono stati simpatici?