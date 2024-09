“Ricchi annoiati che litigano”: Fedez di nuovo nell’occhio del ciclone | Dopo l’udienza in Tribunale e il dissing scatta la bocciatura impietosa

Fedez è di nuovo nell’occhio del ciclone: dopo il divorzio arriva il dissing con il rapper e il popolo del web si divide, c’è chi sta dalla sua parte e chi no. Ecco che cosa è emerso sui social in merito a questa storia.

È bufera nella vita di Fedez e Chiara Ferragni: pare non trovino pace, e dopo la loro rottura sta succedendo di tutto. Tra rumors e fatti reali è difficile capire come stiano andando realmente le cose tra i due.

In un battito di ciglia, quella coppia che tanto si era amata, si è trovata a non ricordarsi più nemmeno un motivo che all’epoca li portò a fare il grande passo.

Pare che Federico e Chiara non abbiano più nulla in comune, se non due personcine che stanno all’apice delle loro priorità, cioè Leone e Vittoria.

In mezzo a tutta questa confusione, c’è anche il nuovo dissing – una sorta di botta e riposta tra rapper – che ha fatto tornare Fedez nell’occhio del ciclone. Ecco che cosa è stato detto sui social in merito a questa storia.

Il dissing tra Fedez e Tony Effe

In realtà Fedez e Tony Effe non stanno facendo nulla di nuovo, in quanto i dissing sono sempre esistiti tra i rapper. 8 Mile di Eminem l’avete mai visto? Ecco, in quel film c’è la pura essenza del rap di strada e dei modi che i cantanti avevano per esprimere tutto la loro stizza reciproca. Tra i due rapper italiani sta succedendo esattamente la stessa cosa, entrambi se ne stanno dicendo di ogni a ritmo di musica, mettendo di mezzo anche, suo malgrado, Chiara Ferragni, la quale è stata lapidaria: “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace, me e i miei figli, grazie”.

Per il momento, però, dopo aver ascoltato Chiara di Tony Effe e Allucinazione Collettiva di Fedez c’è parso di capire che questo scontro al testosterone sia soltanto all’inizio. Non si sa cosa si diranno ancora i due rapper, le cui parole stanno movimentando i social, in quanto il popolo del web si è totalmente diviso.

Ricchi annoiati che litigano. Che fatturano come multinazionali ma giocano a chi arriva di più dal ghetto. Viviamo in una simulazione.pic.twitter.com/CNn0aSxsGQ — Fran Altomare (@FranAltomare) September 18, 2024

Le opinioni sui social

Il popolo del web si sta godendo (con tanto di pop-corn alla mano) questo dissing tra Fedez e Tony Effe, i cui toni sono sempre più accesi. Non si sa come finirà, o se realmente sarà Fedez a mettere fine a “questa pagliacciata”, come ha definito lui stesso in calce al suo brano. Nel mentre, la stessa Chiara Ferragni – forse stanca di essere messa in mezzo – in una recente storia social ha rivelato: “Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più“.

Non è stata solo la Ferragni a commentare con un certo disappunto le scaramucce tra i due rapper, anche Fran Altomare lo fa su X: “Ricchi annoiati che litigano. Che fatturano come multinazionali ma giocano a chi arriva di più dal ghetto. Viviamo in una simulazione“. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?