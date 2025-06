Ribaltone Stefano De Martino, l’indiscrezione bomba fa tremare i vertici RAI: “Ha rifiutato” | Altro che futuro luminoso

Stefano De Martino e il retroscena inaspettato. Altro che pupillo RAI, il conduttore avrebbe deciso di rifiutare un’importante proposta.

Stefano De Martino è indubbiamente uno dei volti di questo 2025. Dopo il successo ottenuto con la sua conduzione ad Affari Tuoi, tutti quanti scommettono sull’ex ballerino. Eppure, proprio in queste ore, è emerso un retroscena inaspettato sul giovane napoletano.

Il conduttore avrebbe infatti deciso di rifiutare un’importante proposta televisiva e di far tremare i vertici RAI, che tanto hanno scommesso su di lui!

Ormai si sa, tutti amano Stefano De Martino e il suo modo di condurre. L’uomo è stato definito da molti come un vero e proprio showman, in grado di intrattenere, far divertire ed emozionare un pubblico trasversale. Da quando l’ex ballerino è diventato timoniere del gioco televisivo, nessuna trasmissione è riuscita a competere con i numeri di Affari Tuoi. La stessa Striscia la Notizia, in onda da moltissimi anni e amata dagli italiani, si è ritrovata a dover applicare delle nuove strategie per rialzare i numeri.

In queste ore, Stefano De Martino è finito al centro dell’attenzione, e questa volta non per il successo ottenuto, ma per un retroscena veramente inaspettato.

Il NO di Stefano De Martino alla RAI

Prima di diventare il nuovo conduttore di Affari Tuoi dopo Amadeus, Stefano de Martino era stato corteggiato da diversi nomi della televisione. Tra questi, anche quello di Paolo Bonolis, il quale aveva confessato di vederlo come suo successore ad Avanti un Altro. Inoltre, in queste ore il direttore dell’intrattenimento Day Time di Rai 1, Angelo Mellone, ha deciso di parlare dell’ex volto di Amici.

Dopo aver elogiato tutte le capacità di De Martino, Mellone ha parlato anche di un NO che il conduttore rifilò alla RAI prima di Affari Tuoi.

La trasmissione a cui dette un due di picche

Come riportato da Novella 2000, Angelo Mellone ha confessato a Tv Talk su Rai 3: “Un anno e mezzo fa gli ho chiesto di condurre un programma, e lui ha rifiutato“. Dopodiché, il direttore ha comunque spiegato che è stato meglio così, visto l’incredibile successo ottenuto successivamente con Affari Tuoi: “Lui è uno showman, e non solo un conduttore“. Inutile dire che il retroscena sul passato di De Martino è divenuto immediatamente virale sui social, e qualcuno ha cominciato a fantasticare su cosa sarebbe successo se, in maniera impulsiva, il conduttore avesse accettato l’altra trasmissione e non i celeberrimi pacchi.

Insomma, questa storia ci ha insegnato una cosa: a volte bisogna saper dire di no, prima di trovare la propria strada!