Reazione a Catena nel mirino: “Ma chi le ha scelte?” | Questa volta non c’entra Pino Insegno

Critiche a non finire a Reazione a Catena, il noto show della Rai, questa volta però non c’entra Pino Insegno ma alcune concorrenti. Ecco che cosa hanno rivelato i follower in merito.

Reazione a Catena è uno dei programmi della Rai più gettonati di sempre, in quanto al pubblico piace molto, per questo ogni anno sono sempre felici di passare le serate insieme al noto programma.

Di conduttori che hanno gestito il gioco ne abbiamo visti parecchi e di critiche ce ne sono state molte per via dei vari cambi. Pino Insegno è il nuovo conduttore del programma, il quale ha preso il posto di Marco Liorni, diventato volto noto de L’Eredità.

Pino ha subito un processo mediatico notevole le cui dichiarazioni hanno diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo osanna fin dagli anni 90 e chi invece lo critica aspramente. Alla fine così come i follower hanno diritto a esprimere la propria opinione anche lui ha il diritto di proseguire con il suo lavoro.

In merito a questo diritto, i fan si sono espressi anche in merito a delle concorrenti di Reazione a Catena, volano stracci e questa volta sotto i riflettori non c’è il conduttore. Cosa starà succedendo?

Le critiche rivolte a Pino Insegno

Pino Insegno è uno dei volti che ha riempito maggiormente il palinsesto degli anni ’90, dove l’abbiamo visto svolgere moltissimi ruoli di conduttore, anche se la sua parte ne, La premiata ditta, resterà per sempre nel cuore dei fan dell’epoca. Il quartetto ci ha fatto ridere come non mai. Per non parlare del suo ruolo di doppiatore, la sua voce ha “fatto parlare” moltissime celebrità di Hollywood.

Eppure, nonostante questa lunga e onorata carriera, in questi ultimi mesi, per via di questioni politiche è stato aspramente criticato. Attualmente i fan si sono divisi, c’è chi lo adora e chi non lo sopporta e vorrebbe Liorni nuovamente alla conduzione. Cosa succederà da adesso in poi non c’è dato saperlo.

Le concorrenti di Reazione a Catena

Come vi abbiamo anticipato, in base alle rivelazioni rilasciate da fanpage.it, pare proprio che le attuali campionesse di Reazione a Catena, Le Senza Ghiaccio, siano attualmente sotto bersaglio social. In pratica, il terzetto, composto dalle sorelle Serena e Giulia Petrilli e dell’amica Elena Pallocca, sono state criticate per la loro preparazione culturale a detta loro inadeguata.

Secondo alcuni telespettatori non sarebbero all’altezza del titolo, tant’è che un utente sui social ha scritto: “Ma chi le ha scelte?”. Per questa volta quindi le critiche non sono dirette a Pino Insegno bensì alle concorrenti. Voi cosa ne pensate?