Raoul Bova, oltre il danno la beffa | Dopo il maxi scandalo spunta la verità sulla giovane amante: “Voleva diventare famosa”

È caos nella vita privata di Raoul Bova dopo lo scandalo che l’ha fatto finire sotto i riflettori, ecco che cos’è successo.

Raoul Bova è il famoso attore che l’Italia ama fin dagli esordi, in quanto le sue straordinarie performance lo rendono un’icona del grande e del piccolo schermo. Purtroppo, come succede sempre ai personaggi del mondo dello spettacolo, i fan non sono interessati soltanto alla sua vita lavorativa, come forse dovrebbe essere, ma seguono anche in maniera dettagliata le sue vicende private.

A prescindere da tutto, non sta a noi giudicare… Ciò nonostante, molto spesso i VIP finiscono sotto un processo mediatico di vasta portata, ed è quello che è successo al noto attore in questo momento.

Bova da diversi anni era legato sentimentalmente alla bella attrice e modella Rocío Muñoz Morales, mamma delle sue due figlie, Luna e Alma. Il caos più totale è scoppiato qualche giorno fa, dopo che alcuni audio inerenti ad un presunto tradimento da parte dell’attore sono stati diffusi nel canale podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo.

Da quel momento in poi non si è parlato d’altro, e i retroscena che stanno emergendo non fanno altro che accentuare la curiosità degli italiani. Ecco che cos’è successo.

Le due versioni di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

Dopo la diffusione degli audio in questione, come dicevamo, è successo di tutto, in quanto al vaglio degli inquirenti ci sarebbero diverse questioni: i presunti ricatti ricevuti da Bova, la diffusione degli audio e così via… Non si parla più solamente di un’eventuale separazione tra i due attori, e ricordiamo inoltre che Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales non si sono mai sposati.

Dopo questo caos mediatico, gli avvocati di Raoul e Rocío, sono intervenuti pubblicamente. Il legale del primo ha dichiarato: “Raoul e Rocìo, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in Tribunale, una realtà già nota e indiscutibile…”. A seguire le parole, totalmente discordanti, dell’avvocato dell’attrice: “… È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova…”, come posiamo leggere su rainews.it.

Il caos degli audio condivisi

Non si sa quindi come finirà tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, ma speriamo che, a prescindere da tutto, possano trovare un punto d’incontro per le loro figlie. In attesa di capire come procederà questo capitolo della storia, come possiamo leggere su gossipetv.com, c’è anche la questione degli audio, ormai virali in rete.

Pare che Martina Ceretti, presunta amante di Bova, pare abbia inoltrato lei stessa gli audio – come leggiamo da tgcom24.mediaset.it: “Martina mi aveva mandato il materiale pochi secondi prima sul mio telefono…” – a Federico Monzino, PR milanese e amico della modella. Quest’ultimo avrebbe persino ammesso: “Io e Martina abbiamo contattato Corona insieme, perché lei voleva diventare famosa“. Cosa succederà da adesso in poi? Pare evidente che sia ancora presto per dirlo.