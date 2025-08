Raoul Bova, la faida legale con Rocio Munoz Morales scade nel grottesco: “È una grande strega!” | Altro che amore da copertina

In queste ore, l’attore Raoul Bova è finito per l’ennesima volta al centro dell’attenzione e questa volta si torna a parlare dell’ex moglie…

Dopo le roboanti dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla presunta scappatella di Raoul Bova a Falsissimo, l’attore è finito al centro di una bufera mediatica mai vista prima. Nonostante la terribile figuraccia, le brutte notizie non sono ancora finite, e l’inevitabile faida con Rocio Munoz Morales ha portato ad un risvolto inimmaginabile.

Inutile dire che l’indiscrezione è finita sulla bocca di tutti quanti e in queste ore non si sta parlando d’altro sui social. Ma ecco cosa è accaduto.

Come ben sappiamo, in queste ultime settimane il nome di Raoul Bova è apparso più e più volte il prima pagina. Il motivo? La puntata dedicata a Temptation Island di Falsissimo, format ideato da Fabrizio Corona, in cui il re dei paparazzi ha deciso di parlare anche di lui. A detta dell’uomo, l’attore avrebbe tradito più e più volte l’ormai ex compagna Rocio Munoz Morales con una giovane modella di nome Martina Ceretti. Gli audio condivisi senza il consenso dell’attore hanno rappresentato una succosa ciliegina sulla torta, e in questi giorni circola in rete un’impressionante mole di meme e parodie.

Purtroppo, però, per Raoul Bova non è ancora finita qua e, proprio in queste ore, si è tornati a puntare i riflettori sull’attore.

La faida legale con Rocio Munoz Morales

Per Raoul non è sicuramente uno dei periodi migliori, visto che sta anche affrontando una difficile separazione da Rocio. Per affrontare tutte le questioni legali, e riguardanti l’affidamento dei propri figli, l’uomo ha deciso di chiedere aiuto all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace… che peraltro è anche la sua ex suocera, e madre dell’ormai ex moglie Chiara Giordano. Beautiful, scansati!

Secondo alcuni voci di corridoio infatti, tra Raoul e Chiara i rapporti non si sarebbero mai interrotti e, addirittura, qualcuno avrebbe parlato di un ripensamento.

L’indiscrezioni di Deianira Marzano

In queste ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha deciso di condividere l’ennesimo carico da novanta sulla questione Bova-Morales-Ceretti. La donna ha infatti mostrato un messaggio di una sua fonte, la quale le spiegava: “ Da tempo lui e Rocio non andavano d’accordo, lei appena si spengono i riflettori e non ci sono i giornalisti si trasforma nella realtà in una grande strega..” Come se non bastasse, a detta dell’utente in questione, Raoul Bova avrebbe spesso pensato di tornare assieme alla sua ex moglie Chiara.

Ma sarà davvero così? Oppure si tratta dell’ennesimo pettegolezzo?