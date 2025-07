Raoul Bova incastrato dagli audio compromettenti con la sexy tentatrice | La conferma: “Abbiamo tutte le prove”

Caos nella vita privata di Raoul Bova, in quanto si parla di audio compromettenti con una tentatrice. Come mai il paragone con Temptation Island? Facciamo chiarezza in merito.

Raoul Bova non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che già il suo nome dice tutto. Non è soltanto un noto sex symbol ma anche uno degli attori italiani più bravi e quotati di sempre.

Conosciuto non soltanto a livello nazionale, con titoli epici quali Piccolo grande amore, Palermo Milano – Solo andata, La finestra di fronte, Scusa ma ti chiamo amore, Immaturi e così via, ma anche con perle internazionali quali Alien vs. Predator, Avenging Angelo, Sotto il sole della Toscana, è uno degli interpreti più amati nel Belpaese. Per non parlare delle varie fiction a cui ha preso parte, da Buongiorno, mamma! a Don Matteo.

Naturalmente, come succede a tutti i VIP, i followers non sono interessati soltanto alla loro carriera lavorativa, anzi: non vedono l’ora di ricevere news in merito al lato gossip della sua sfera privata.

In queste ore Raoul è sotto i riflettori per alcune rivelazioni in merito a dei presunti audio compromettenti con una misteriosa tentatrice. Facciamo chiarezza in merito.

Raoul Bova e i dubbi sulla sua relazione

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è stata una delle più chiacchierate dell’ultimo decennio, anche perché è iniziata a ridosso della sua separazione con la sua bellissima ex moglie, Chiara Giordano, con la quale ha avuto due figli. Purtroppo, si sa: per quanto l’amore sembri da favola, non sempre si conclude con quel “e vissero felici e contenti” a cui i cartoni della Disney ci hanno abituato. Così, Raoul e Rocío hanno iniziato a frequentarsi, e dal loro legame speciale sono nate due bambine. Tutto sembrava procedere bene… poi, le apparizioni hanno iniziato a diradarsi, fino a essere pari a zero.

I due si sono chiusi in una sorta di silenzio stampa per quanto riguarda la loro vita privata, arrivando con lei che si mostra da sola in vacanza con le figlie e lui che parla solo di lavoro. Le voci di una presunta maretta circolano insistentemente da mesi, ormai, e adesso si parlerebbe addirittura di una presunta separazione, avvocati già interpellati e Bova che cercherebbe addirittura casa a Roma, vicino a dove vivono le figlie per stare loro vicino, come leggiamo da TgCom24. Naturalmente, questi rumors non hanno ancora trovato fondamento, visto che nessuno dei due ha smentito o confermato nulla. Ad ampliare comunque questo pensiero, sono giunte nuove indiscrezioni in cui si parla anche di una tentatrice: cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

Nuove indiscrezioni su Raoul

Come dicevamo, il nome di Raoul Bova non è al centro delle scene soltanto per la sua parte in Don Matteo, ma anche per la sua vita privata: si parlerebbe addirittura di audio compromettenti e di una tentatrice. Come leggiamo da gossipetv.com, pare che la storia tra Raoul e la compagna, Rocío Muñoz Morales, sarebbe giunta al capolinea dopo 12 anni e, come riporta Gabriele Parpiglia, i due avrebbero già affidato le pratiche agli avvocati. Ma a lanciare un nuovo scoop adesso, arriva Fabrizio Corona dal suo podcast Falsissimo. Il contenuto dovrebbe essere disponibile in maniera integrale a partire da lunedì 21 luglio e farebbe riferimento a una puntata a tema Temptation Island… non perché il programma condotto da Filippo Bisciglia c’entri qualcosa, quanto per un sottile paragone tra la vita privata di alcuni nomi importanti dello spettacolo e il ruolo di quelle che vengono definite “le tentatrici di questa nuova era”.

Certo, se una persona ama il partner, non c’è tentatore che tenga. Paul Newman disse in passato: “Ho una bistecca a casa, perché cedere a un hamburger?”, motivando così la sua fedeltà totale alla moglie. Ad ogni modo, come riporta Corona: “Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi”. Per il momento ricordiamo che nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito nulla e non sappiamo quindi cosa succederà da questa data in poi, quindi almeno per ora, considerate questo come un mero “spetteguless”. E domani, chissà…