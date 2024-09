Raimondo Todaro, dopo l’addio ad Amici un protagonista del talent vuota il sacco sul suo allontanamento: “Sarà triste, mi dispiace per lui”

Dopo l’addio di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi, un personaggio noto al talent che lo conosce bene parla di lui e del suo allontanamento, ecco che cos’è emerso.

Dopo vari slittamenti, ipotesi e congetture forse ci siamo: Amici di Maria De Filippi sta per iniziare ufficialmente con una nuova edizione. Domenica 29 settembre andrà in onda la prima puntata, la quale sarà registrata il 26 e i fan non vedono l’ora di sapere come sarà strutturato il cast quest’anno.

Sicuramente il primo pensiero va agli allievi, in quanto sono sempre tutti quanti molto curiosi di sapere chi guadagnerà la maglia e chi si potrà sedere dietro quei banchi che sono il sogno di molti. Tra l’altro, chissà se anche quest’anno ci sarà qualche figlio d’arte… Ad Angelina Mango la partecipazione al talent di Maria ha sicuramente portato fortuna!

Oltre a questo, il secondo argomento più atteso è quello di sapere come sarà organizzato il corpo docenti. Per il momento sappiamo che Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono confermati. Su Anna Pettinelli c’è ancora un alone di mistero, mentre su Emanuel Lo, la sua presenza dovrebbe essere confermata, anche se in realtà lui direttamente non ha confermato nulla. Sono state più che altro le parole indirette di Giorgia che hanno fatto ben sperare.

E Raimondo Todaro? Purtroppo su di lui c’è la certezza che non tornerà ad Amici, a confermarlo è stato lui stesso. Ecco che cosa ha rivelato in merito un personaggio famoso al talent, il quale ha rivelato la sua opinione su questa scelta di prendere congedo dal programma.

New entry al posto di Raimondo Todaro

Come confermato, Raimondo Todaro non ci sarà in questa imminente e nuova edizione di Amici. A rivelarlo è stato lui stesso, durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo: “Per chi ama fare l’insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”.

Da quello che si vocifera, al posto di Todaro, potrebbe subentrare la famosa ballerina e coreografa Deborah Lettieri, facente parte del corpo di ballo del Crazy Horse di Parigi. La Lettieri non è estranea al mondo dello spettacolo, in quanto l’abbiamo già vista al programma televisivo, Dance dance dance.

Il vincitore di Amici su Raimondo

In merito all’addio di Raimondo Todaro ad Amici, sono in molti a esserci rimasti male, in quanto i fan si erano affezionati al prof di danza. A rilasciare la sua opinione in merito anche Mattia Zenzola, vincitore della ventiduesima edizione del talent di Maria De Filippi, il quale ha rivelato: “Raimondo è stato importante nel mio percorso, mi ha insegnato tanto. Mi dispiace per lui, non conosco le motivazioni…”.

E ancora: “Probabilmente in questo momento lui sarà triste. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, per parlare anche di Amici. E’ una persona che ha contribuito tanto a farmi crescere nel mio percorso…“. Mattia e Raimondo sono sempre stati molti uniti, lo dimostra anche questa vecchia intervista rilasciata a Verissimo che vi riportiamo. Detto ciò, cosa sia successo realmente dietro a questa decisione di Todaro non lo sapremo mai, ma siamo sicuri che continuerà a portare lustro alla danza anche nei suoi prossimi ruoli lavorativi.