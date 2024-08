Rai, la nuova gaffe in diretta è davvero surreale: “Che due cogl*oni!” | Durante le Olimpiadi cala il gelo assoluto: stavolta hanno sentito tutti

Ennesima gaffe durante la diretta delle Olimpiadi 2024. La caduta di stile è stata sentita da tutto il pubblico di italiani.

Nonostante queste Olimpiadi 2024 siano iniziate soltanto da qualche giorno, sono già accadute una serie di gaffes che non sono certamente passate inosservate. In queste ore è divenuta virale una nuova diretta Rai che ha fatto calare il gelo assoluto tra i telespettatori italiani. L’esclamazione è stata sentita da tutti quanti, e in queste ore non si sta parlando d’altro sui social. Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto.

Le Olimpiadi sono sempre un buon momento per vedere il mondo, gli sportivi e i telespettatori uniti tra di loro.

Nonostante però il significato dietro a questo evento tanto atteso, le Olimpiadi 2024 sono state in realtà ricche di dibattiti e di incomprensioni. Lo abbiamo visto sicuramente con il caso Benedetta Pilato e Elisa Di Francisca, oppure con l’assurda titolo della Repubblica. Anche il ritiro della pugile Angela Carini contro Imane Khelif non è certamente passato inosservato, e sono in molti a non aver compreso la scelta della sportiva.

Nonostante ciò, gli scandali non sono ancora finiti e, proprio in queste ore, una diretta Rai ha lasciato tutti senza parole.

L’assurdità durante la partita di tennis delle Olimpiadi 2024

La diretta che ha attirato l’attenzione mediatica è stata proprio quella che ha visto come protagonisti i tennisti Andrea Vavassori e Sara Errani contro gli olandesi nei quarti di finale di doppio misto. Purtroppo, il match point è finito con una sconfitta degli azzurri, i quali hanno dovuto rinunciare al sogno della medaglia ad un piccolo passo dalla finale.

A far chiacchierare, tuttavia, non è stata la vittoria degli olandesi contro gli italiani, ma piuttosto una voce di sottofondo durante la diretta Rai.

“Che due coglioni! Potete dirlo in diretta” Sottofondo dalla telecronaca Rai #GiochiOlimpici pic.twitter.com/yzxEtlawj2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 1, 2024

Cosa ha attirato l’attenzione delle persone

Durante il secondo set, ad attirare l’attenzione del pubblico è stata la gaffe compiuta da parte di uno dei telecronisti. L’uomo, senza accorgersi di avere ancora il microfono acceso, ha urlato: “Che due cogl*oni!” Probabilmente innervosito dal punteggio che vedeva l’Olanda davanti agli azzurri, il telecronista deve essersi lasciato scappare questa volgare esclamazione. Come nulla fosse, poi, le voci dei telecronisti hanno continuato a commentare la partita.

Inutile dire che il video è immediatamente divenuto virale sui social e si è aggiunto alle numerose gaffes di queste Olimpiadi 2024.