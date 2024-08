Rai 2, la diretta con le Olimpiadi finisce nel peggiore del modi: “Ma ci fa o ci è?” | La bordata tra sportive scatena il massacro mediatico

Subito dopo una gara delle Olimpiadi 2024, una diretta su Rai 2 ha creato non poco scalpore. La bordata tra sportive è stata assurda.

Queste Olimpiadi 2024 sono sicuramente uno degli eventi più attesi in tutto il mondo. Gli italiani sono costantemente sintonizzati sulle gare, per tifare gli sportivi e supportarli durante questo percorso. Dopo una gara di nuoto è però accaduto l’assurdo, e la diretta su Rai 2 è finita nel peggiore dei modi. Sui social non s’è parlato d’altro e la bordata tra sportive è stata a dir poco chiacchierata.

Le Olimpiadi sono sempre un buon momento per tifare la Nazione e sentirsi finalmente tutti uniti, da Nord a Sud.

D’altronde, si tratta di uno degli eventi più importanti nel mondo, e permette di decretare i campioni assoluti di ogni sport. Nonostante però si tratti di un bellissimo momento di supporto e unione, purtroppo possono capitare dei litigi e delle incomprensioni. È accaduto proprio in queste ore, e ha visto come protagoniste la giovane nuotatrice Benedetta Pilato e l’ex campionessa di fioretto Elisa Di Francisca.

In queste ore sui social non s’è parlato d’altro e la discussione è stata più accesa che mai. Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto.

Il commento durante la diretta Rai

Durante la finalissima dei 100 metri rana, la diciannovenne Benedetta Pilato non è riuscita ad aggiudicarsi il podio per un solo centesimo e si è posizionata al quarto posto. Subito dopo la gara, la nuotatrice è stata intervistata da una giornalista Rai e si è mostrata al pubblico emozionata, in lacrime e comunque felice di aver vissuto un’esperienza simile. Nonostante la reazione genuina e normale per la giovane età della Pilato, dallo studio Rai Elisa Di Francisca ha commentato così: “Non ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Non so se ci fa o ci è.”

Inutile dire che le parole dell’ex campionessa hanno creato non poche polemiche.

BennyP ha 19 anni. È alla sua seconda olimpiade e la prima aveva fatto solo delle batterie in cui era stata squalificata. È tra le prime 4 al mondo. Disperarsi oppure gioire come meritano i suoi anni? Da atleti mi aspetto altro..#Giochiolimpici #Parigi2024 pic.twitter.com/CMa9ayY4FB — ghita🌷 (@Maghi_98) July 29, 2024

Le scuse di Elisa di Francisca

La Di Francisca ha quindi ricevuto un’ondata di odio senza precedenti e, qualche ora dopo l’accaduto, la sportiva ha deciso di porgere pubblicamente le proprie scuse: “Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede.. ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo.” Insomma, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi 2024 si è già scatenato un massacro mediatico.

Nonostante ciò, ci auguriamo che tra le sportive possa continuare a scorrere buon sangue, e che la diretta Rai non crei in alcun modo astio.