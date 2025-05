Raffaella Fico, ad anni dalla rottura con Balotelli spunta la rivelazione bomba sul test del DNA: “Mi spiace per mia figlia, ma…”

Raffaella Fico e le sconcertanti parole sul test del DNA, ad anni dalla fine della sua relazione con Mario Balotelli.

In queste ore, l’ormai ex coppia composta da Mario Balotelli e Raffaella Fico è finita nuovamente al centro del chiacchiericcio pubblico. La motivazione? L’assurdo retroscena sul test del DNA che è emerso solamente oggi, a distanza di anni dalla loro rottura.

Ecco dunque di cosa si tratta, e perché la rivelazione fatta durante la diretta televisiva ha lasciato senza parole gli italiani.

Tra le storie più chiacchierate dello spettacolo, non possiamo non pensare a quella tra la showgirl Raffaella Fico ed il calciatore Mario Balotelli. I due si frequentarono durante i primi anni 2000 ,e la loro relazione fu segnata da alti e bassi (forse, più bassi!). La ciliegina sulla torta fu poi l’annuncio da parte della showgirl della sua gravidanza, che causò una reazione alquanto discutibile nel calciatore.

Nonostante siano passati più di quindici anni dall’accaduto, in queste ore è emerso un retroscena assolutamente inaspettato.

Mario Balotelli e la sua reazione all’annuncio della gravidanza

Era il 2012, quando Raffaella Fico annunciò di essere incinta di Mario Balotelli. Purtroppo, però, il calciatore non prese molto bene la notizia e, a detta sua, non riusciva a convincersi di essere il vero padre del nascituro. Proprio per questo motivo, una volta nata la bimba chiese alla showgirl di sottoporre la piccola Pia un test del DNA, per essere sicuro così al 100% della sua paternità. Inutile dire che la vicenda destò non poco scandalo e, quando la Fico ammise di essersi sentita umiliata, la notizia finì su tutte le prime pagine del tempo.

Ad anni di distanza dalla controversa vicenda, Balotelli ha deciso di rilasciare una lunga intervista in Rai, rispolverando anche quello spinoso capitolo.

La giustificazione ad anni di distanza

Ospite a Belve di Francesca Fagnani, Mario Balotelli ha deciso di raccontarsi a 360°. Dopo aver ripercorso la sua carriera calcistica e alcuni aneddoti del passato, la giornalista non ha potuto non chiedergli il motivo per cui decise di far fare un test del DNA a sua figlia Pia. In tutta risposta, e come riportato da Fanpage.it, il calciatore ha spiegato: “Lo rifarei! Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia, ma che altro potevo fare?”

Insomma, sembrerebbe quindi che il calciatore si sia sentito ‘obbligato’ a fare questa scelta e, dopo anni dall’accaduto, finalmente abbiamo anche il suo punto di vista!