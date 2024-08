Quando inizia La Talpa, dove sarà ambientata e chi sostituisce Nicola Ventola | La Leotta freme

Iniziamo a fare un po’ di chiarezza in merito all’inizio de, La Talpa. I fan si stanno chiedendo dove sarà ambientata, quando inizierà e soprattutto chi sostituirà Nicola Ventola. Ecco cosa sappiamo in merito.

La Talpa è uno di quei reality, prima della Rai e poi di Mediaset che ha segnato diverse generazioni, in quanto a oggi, sono molti coloro che non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo. Dopo le prime edizioni, il programma era stato mandato in pensione e ogni anno i fan l’hanno richiesto a gran voce.

Dopo tanto l’ad di Mediaset ha deciso di accontentare il suo pubblico e così dopo diversi anni, finalmente dovrebbe riapprodare in televisione. Le regole di base dovrebbero essere le medesime di un tempo ma ci saranno comunque delle novità.

A partire dalla conduttrice che sarà Diletta Leotta e non più Paola Perego e inoltre non ci sarà uno studio di trasmissione in quanto le puntate saranno registrate e trasmesse come con Temptation Island.

In merito al cast, di notizie ne stanno circolando molte, a oggi la domanda più quotata è quella inerente alla sostituzione di Nicola Ventola. Per questo siamo qui oggi a rispondere a un po’ di domande tra cui, quanto e dove vedremo La Talpa?

La Talpa: il cast rivelato

Sono giorni che non si parla d’altro del prossimo reality Mediaset, cioè La Talpa. Presentato da poche settimane nel palinsesto autunnale Mediaset, da quel giorno i fan non hanno fatto altro che cercare novità in merito. Sappiamo per certo che Diletta Leotta sarà alla conduzione dello show e che il cast rivelato, come hanno riportato da isaechia.it è veramente di un certo spessore.

Infatti, dovrebbero partecipare: Lucilla Agosti, Marco Berry, Veronica Peparini, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Elisa Di Francisca, Marco Melandri, Andreas Muller, Gilles Rocca, Alessandro Egger, Jo Squillo, e Marina La Rosa. Tra questi nomi ci potrebbero essere delle sostituzioni visto quei possibili partecipanti che avrebbero deciso di dare forfait all’ultimo, come Nicola Ventola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Preti (@andreapreti88)

La Talpa: quando, dove e chi

Sono tre le domande che i fan sui social stanno chiedendo maggiormente in merito al reality, La Talpa. Quando inizierà, dove sarà ambientato e chi sostituirà Nicola Ventola? Iniziamo, rispondendo a quest’ultima domanda, in quanto come rivelano da isaechia.it, al posto di Ventola potrebbe approdare al programma, Andrea Preti attore e già concorrente di reality.

Per quanto riguarda le prime due domande, da come abbiamo letto sulle varie testate, lo show potrebbe essere ambientato in Italia per dimezzare i costi di produzione e per il quando, se non succede altro, La Talpa dovrebbe approdare dopo la versione autunnale di Temptation Island. Badate bene che noi vi abbiamo riportato solamente i vari rumors che circolano attualmente ma non abbiamo certezze su nulla ancora, non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito.