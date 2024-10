“Purtroppo è venuto a mancare”: lutto tremendo in casa Mediaset, la grave malattia non gli ha lasciato scampo | Ecco perché era assente dagli schermi

Un lutto terribile ha colpito Mediaset, in quanto la malattia l’ha portato via ed è per questo che era assente dagli schermi televisivi. Un dolore evidente sia dalle parole dei colleghi che di quelle del pubblico sui social.

Il mondo televisivo è il motivo per cui i telespettatori non si sentono mai soli, in quanto, a prescindere dal canale sui cui si sintonizza, esso accompagna la giornata di milioni di italiani.

I fan si affezionano molto ai conduttori, e anche al programma in generale. L’abbiamo visto con Affari tuoi, uno show sempre amato a prescindere dal conduttore che l’ha presentato, ed è per questo che il pubblico continua a restare fedele alla rete ammiraglia della Rai.

Il palinsesto diventa una sorta di abitudine, di rito giornaliero. Tutte le sere ci si sintonizza sul proprio spettacolo preferito e nonostante sia dura vedere un presentatore diverso, se questo ci sa fare, ci si abitua a ogni nuovo volto.

Con il programma Mediaset in questione succede la stessa cosa da anni, in quanto di conduttori alle redini dello show ne abbiamo visti molti, eppure il grande pubblico riesce ad accoglierli tutti a braccia aperte. Per questo non stupisce che siano rimasti tutti provati dalla terribile notizia del lutto, rilasciata improvvisamente in diretta. E, finalmente, si conosce il motivo della sua assenza dagli schermi.

Lutto in Mediaset

Non è la prima volta che un lutto colpisce un’emittente televisiva, e Mediaset lo sa bene, in quanto, dopo aver perso il capostipite del Biscione ha dovuto proseguire senza più il suo occhio vigile puntato. Qui non stiamo parlando di politica, in quanto ognuno è libero di avere un proprio partito di appartenenza: ciò nonostante, Silvio Berlusconi ha decisamente costruito una nuova epoca in materia di intrattenimento.

Parliamo di una persona che ha creato un’emittente televisiva estremamente competitiva nei confronti della rivale statale, e non è da poco, in quanto: “la Rai è la Rai“. E ogni giorno – merito anche della posizione privilegiata dei canali sul telecomando – sono di queste le due grandi potenze televisive che si sfidano a colpi di share.

Tutti noi de Le Iene ci stringiamo attorno alla nostra Veronica Gentili in questo momento così difficile ❤ pic.twitter.com/51v93GhESI — Le Iene (@redazioneiene) October 6, 2024

Addio al papà di Veronica Gentili

Pier Silvio Berlusconi e, purtroppo, anche tutti coloro che hanno perso uno o entrambi i genitori sanno benissimo cosa sta provando Veronica Gentili, la conduttrice de Le Iene, la cui assenza dagli schermi televisivi aveva già destato preoccupazione la settimana precedente. Purtroppo a confermarlo è stato il collega e conduttore Max Angioni, il quale, con un messaggio molto toccante, ha rivelato che il suo papà è venuto a mancare per un problema di salute.

Ecco quali sono state le parole del presentatore: “Siamo in diretta e anche stasera ci vedrete da soli, perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi… Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché il suo papà, Giuseppe, purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte, Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua…”. Anche noi, ci stringiamo al dolore della conduttrice e le porgiamo le nostre condoglianze.