“Pure i tassisti lo sapevano”: Ilary Blasi svela la verità sulla rivale Noemi Bocchi | La rivelazione fa scalpore

La verità di Ilary Blasi sulla rivale Noemi Bocchi ha lasciato tutti senza parole. Ecco quali sono state le sue parole in merito a questa storia.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una tra le più seguite e ammirate di sempre, anche perché i fan hanno sempre creduto a quello che la coppia faceva filtrare sui social e nelle interviste. La famiglia felice e unita che abbiamo imparato a conoscere e amare nel corso degli anni.

Poi, però, quella coppia tanto amata è diventata la più chiacchierata, in quanto la loro separazione è stata sulla bocca di tutti per mesi. Così, siamo passati da quel “6 Unica” che ci ha fatto tanto emozionare, a “Unica“ su Netflix, un docu-film che ha mostrato un’altra storia: quella raccontata da Ilary.

A prescindere da cosa sia vero oppure no, i fan di Francesco e Ilary non potevano credere che la loro storia fosse giunta al capolinea. Eppure, è proprio così che è andata, con gli ex coniugi che hanno voltato pagina con i loro nuovi partner, rispettivamente Noemi Bocchi e Bastian Muller, e con quel faticoso equilibrio da ritrovare per il bene dei loro figli.

In tutto questo, la rivelazione della Blasi sulla Bocchi ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto le sue parole hanno fatto molto scalpore. Ecco che cosa ha rivelato l’ex signora Totti.

Ilary Blasi e la sua ultima vacanza “da sposata”

Da quando ha raccontato la sua verità in Unica su Netflix, Ilary Blasi ha cambiato totalmente vita. L’abbiamo vista con un nuovo look e con un nuovo compagno, il quale pare essere la sua metà perfetta della mela, in quanto si completano totalmente a vicenda, spronandosi ognuno a superare i propri limiti.

In questi giorni l’ex conduttrice dell’Isola dei famosi si è goduta l’ultima vacanza insieme ai figli e al compagno al largo di Ponza, in veste ancora di donna sposata, in quanto a breve ripartirà l’udienza che dovrebbe rendere ufficiale la separazione da Francesco Totti. Non si sa quanto ci vorrà prima di vedere la fine di questa storia, anche perché in ballo, essendo entrambi personaggi di un certo spessore, c’è molto di cui parlare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Ilary e le parole su Noemi Bocchi

Come rivelato dal settimanale Oggi, uno tra i punti cardine della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è quella di capire chi ha tradito chi per primo, a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà: “la responsabilità di chi ha tradito per primo, dettagliuccio che per chi perde cambia tutto, asse ereditario, immagine pubblica…“, si legge sulla rivista.

Per il momento, Ilary continua a sostenere in merito al suo ex e a Noemi Bocchi: “Pure i tassisti, a Roma, sapevano che Francesco aveva un’altra. Io, no“. Chissà se la sua versione verrà avvalorata anche dal giudice…