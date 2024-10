Pupo, finalmente la verità sul suo rapporto con la moglie e l’amante: “Faccio l’amore con…” | La dichiarazione sorprendente sul ménage a trois

Pupo e tutta la verità sul suo rapporto con la moglie e l’amante. Le sue parole hanno sconvolto gli italiani. Ecco perché.

Pupo è un famosissimo cantante e personaggio dello spettacolo della nostra Nazione. L’uomo ha sicuramente un carattere molto particolare e la sua personalità è unica nel suo genere. Tempo fa ammise di essere poliamoroso e di essere innamorato anche di un’altra donna, oltre che di sua moglie. La notizia sconvolse i fan dell’uomo e, inutile dirlo, in molti si sono chiesti come egli riuscisse a gestire il ménage a trois.

Durante una sua recente intervista per il Corriere Adriatico, Pupo ha raccontato cosa significa avere due donne contemporaneamente. Ecco dunque le sue parole.

Pupo è sicuramente un personaggio molto discusso dello spettacolo. Conosciuto per la sua musica e per i suoi incredibili successi, come ‘Gelato al cioccolato’, il cantante ha poi deciso negli anni ‘90 di sfondare anche nel piccolo schermo. Lo abbiamo visto, ad esempio, come opinionista al Grande Fratello per diverse edizioni e, quest’anno, è invece il giudice speciale del Tale e Quale Show.

In queste ore è divenuta virale una sua recente intervista, in cui ha rivelato alcuni retroscena della sua vita privata.

La storia d’amore di Pupo con le sue due donne

Nel 1974, il cantante sposò Anna Ghinazzi, la donna che gli fece perdere la testa. Dal loro amore sono nate le due figlie Ilaria e Clara. Poco dopo, però, precisamente nel 1989, Pupo si accorse di essere infatuato della propria personal manager Patricia Abati. Anziché nascondere la cosa alla moglie, decise di condividerla con lei e, da quel momento, entrambi decisero che non c’era alcun tipo di problema. Dalla relazione con Patricia, infatti, è nata la bellissima Clara.

Da quel momento in poi, il cantante è diventato dunque poliamoroso e, ancora oggi, sostiene di amare entrambe alla stessa maniera.

Le dichiarazioni piccanti del cantante

Pupo e la moglie vivono attualmente in Toscana, in una villetta a Ponticino (vicino Arezzo). Al contrario di quanto sostenuto da alcuni rumors, l’amante vive da sola a Firenze, e non assieme alla coppia.

In passato, quando fu ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, l’uomo ammise: “Ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale”. Una dichiarazione piccante, e che ha inevitabilmente scatenato i fan dell’uomo!