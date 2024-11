Psicologia, ti considerano bella se non hai mai vissuto queste 5 situazioni nella tua vita: ecco cosa pensano di te

Fai parte del gruppo delle belle se non hai mai vissuto queste 5 situazioni nella tua vita e probabilmente non le vivrai mai, lo dice la psicologia.

Viviamo in una società dove l’aspetto fisico è il metro di giudizio principale per descrivere una persona. Lo notiamo tutti i giorni con i vari influencer: solitamente quelli che ricalcano un particolare tipo di bellezza guadagnano facilmente frotte di followers.

Non soltanto sui social, ma anche nella vita di tutti i giorni. È stato riscontrato come, oltre al sessismo e al razzismo, anche l’aspetto fisico è indice di discriminazione.

In realtà il danno psicologico è il medesimo, per non parlare delle limitazioni che le persone che vengono considerate brutte devono subire ogni giorno. Le persone belle, quelle popolari – i classici re e reginette del ballo per capirci – non hanno mai vissuto alcuni tipi di discriminazioni.

Per questo oggi vogliamo descrivervi 5 situazioni che se non avete mai provato, ciò vi includerà direttamente nel gruppo delle belle. O di coloro che sono considerate tali: si sa, anche il carisma e la personalità contribuiscono a modificare la percezione degli altri nei nostri confronti. Lo dice la psicologia, ecco di cosa parliamo.

Mai giudicare un libro dalla copertina

Il detto: “mai giudicare il libro dalla copertina“, dovrebbe essere un mantra di vita, in quanto non bisognerebbe mai classificare una persona in base al suo aspetto fisico, bensì dall’atteggiamento interiore, dal modo con cui si comporta con gli altri, dalle sue azioni. Ovviamente, questo discorso si estende a chiunque, a prescindere da chi viene considerato bello o brutto. Anche perché la bellezza è relativa, quello che è gradevole per uno non lo è per un altro.

Non esiste un canone solo di fascino, anche se la società di oggi vorrebbe tanto farci credere di sì. E a causa di questa visione così rigida, nonché dell’influenza dei social media, subentrano spesso episodi di bullismo, per non parlare di tutte quelle patologie legate all’alimentazione. Bisognerebbe semplicemente accettarsi e accettare gli altri, senza per forza giudicare tutti coloro che sono considerati “diversi”.

5 situazioni di vita che non proverai mai se sei bella

Secondo un articolo redatto da it.yestherapyhelps.com, sono state stilate da alcuni psicologi diverse situazioni vissute tendenzialmente da chi viene relegato nel confine delle “brutte”. Per questo motivo se non hai mai provato queste sensazioni, vuol dire che fai parte del clan delle “belle”. Scopriamoli insieme, ti considerano bella se:

Non hai mai subito bullismo o mobbing per il tuo aspetto fisico; Non ti hanno mai negato una posizione lavorativa, quando il requisito era “bella presenza”; Nessuno ti ha mai detto che sei più una conversatrice piuttosto che un oggetto del desiderio; Nessuno ti ha mai negato un aiuto nel momento del bisogno; A distanza di tempo le persone si sono sempre ricordate di te e del tuo passaggio in quel determinato contesto.

Se ti rivedi in tutto questo, congratulazioni, sei una bella persona vista da fuori. Per completare il quadro, però, cerca di esserlo anche dentro, e aiuta chi vedi in difficoltà. Soltanto così potrai guardarti allo specchio e considerarti realmente una persona gradevole.