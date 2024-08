“Prendi me al GF”: l’influencer scrive a Signorini | Con lui cadrebbero subito tutte le maschere

Un noto influencer ha scritto direttamente ad Alfonso Signorini per essere preso dentro la casa del Grande Fratello.

Il Grande Fratello sta per cominciare di nuovo e moltissimi telespettatori hanno già impostato il countdown. In queste ore si sta già vociferando qualche nome del nuovo del cast, anche se ancora niente è stato confermato da Alfonso Signorini. Un noto influencer particolarmente seguito sui social ha fatto un appello direttamente al conduttore per essere preso in considerazione come papabile concorrente.

Ma di chi si tratta? E perché la sua presenza potrebbe creare moltissime dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia?

Il Grande Fratello è senza ombra di dubbio una delle trasmissioni più amate e seguite dagli italiani. Anche quest’anno a condurlo sarà il giornalista Alfonso Signorini, maestro di gossip e timoniere della trasmissione da qualche anno a questa parte. La scorsa edizione ha testimoniato la vittoria di Perla Vatiero, la napoletana che in coppia con Mirko Brunetti ha fatto sognare moltissimi telespettatori italiani.

Visto che manca sempre meno all’inizio del programma, qualcuno si sta cominciando a chiedere chi saranno i prossimi concorrenti del Grande Fratello.

Il post Instagram di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è più silenzioso che mai e non ha ancora rilasciato alcuna intervista ufficiale per rivelare i futuri concorrenti della trasmissione. Tuttavia, proprio in queste ore l’uomo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un’immagine che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi followers. Il post mostra il conduttore sopra a un’auto decappottabile mentre indossa un paio di occhiali da sole e una camicetta hawaiana. Nella didascalia si legge: “On the road….” che significa ‘per strada’.

Inutile dire che gli italiani hanno già capito che si tratta di un indizio riferito al Grande Fratello e nei commenti sono tutti quanti impazziti.

Il commento di Amedeo Venza

Tra i vari commenti sotto al post di Instagram di Alfonso Signorini sbuca quello di un noto influencer: Amedeo Venza. Il ragazzo ha deciso di scrivere: “Prendimi al GF! Non te ne pentirai! FIDATI!” Amedeo ha dunque scritto direttamente al conduttore per ottenere un’opportunità. Bisogna certamente dire che con lui cadrebbero tutte le maschere e i gossip non mancherebbero assolutamente. Questo perché Venza è un personaggio che ne sa di tutti i colori ed è sempre a conoscenza dei segreti dei VIP.

Non ci resta che attendere settembre per vedere chi saranno effettivamente i futuri concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello.