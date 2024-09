Porta in faccia ad Al Bano, la chiacchierata relazione è proprio giunta al capolinea | Spunta un retroscena sorprendente

Al Bano è stato freddato senza troppi giri di parole. La relazione tanto chiacchierata non è andata come doveva.

Al Bano è sicuramente uno dei cantanti più conosciuti e importanti della nostra Nazione. Assieme a Romina ha segnato un capitolo della storia musicale italiana e, nonostante ormai abbia un po’ di anni alle spalle, è ancora oggi un mito indiscusso. In queste ore il suo nome è apparso più volte online, a seguito di un’intervista di un noto personaggio dello spettacolo. Sembrerebbe che l’uomo abbia ricevuto in passato un’autentica porta in faccia.

Ma che cosa è accaduto? E perché la notizia ha lasciato incredulo i fan dell’uomo? Scopriamolo subito insieme.

Al Bano è sicuramente un personaggio chiacchieratissimo dello spettacolo. L’uomo è stato spesso al centro di vari scoop e anche la sua relazione con Romina è finita molteplici volte in prima pagina. Questa volta però, ad aver attirato l’attenzione mediatica è stata una presunta frequentazione con un altro personaggio dello spettacolo.

Si tratta di Rita Dalla Chiesa e la donna, durante una sua recente intervista da Monica Setta a Donne al Bivio, ha messo finalmente fine alle chiacchiere.

Le parole di Rita Dalla Chiesa su Al Bano

Come riportato da Oggi, Rita Dalla Chiesa ha parlato apertamente delle sue passate relazioni, compresa quella con il mitico Fabrizio Frizzi. I due si erano conosciuti nel 1983 durante la trasmissione Tandem, e fu amore a prima vista. Anni dopo però, la giornalista scoprì un tradimento del conduttore e non riuscì a perdonarlo: “Oggi penso che, se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito” ha spiegato la donna.

Una separazione molto difficile che, tuttavia, non è stata l’unico ricordo che la donna ha voluto tirar fuori durante la sua intervista.

Il retroscena inaspettato

In passato qualcuno sostenne che la donna avesse avuto anche una relazione anche con il cantante Al Bano. Tuttavia, dopo anni di chiacchiere, la donna ha voluto togliere qualsiasi dubbio: “Mi hanno chiesto in molti se c’era mai stata la possibilità che il nostro rapporto diventasse qualcosa di più serio. Mai”. Dopo aver zittito ogni pettegolezzo, la Dalla Chiesa ha parlato anche di un’altra relazione platonica: quella con Franco Nero. Anche in questo caso ha voluto sottolineare che tra loro c’è sempre stata una sana amicizia e che non avrebbe mai potuto competere con Vanessa Redgrave.

Insomma, tra Al Bano e Rita Dalla Chiesa non c’è stata mai una relazione e, stando alle parole della donna, probabilmente non ci sarà mai!