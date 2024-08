Pino Insegno, la gaffe in diretta inorridisce il pubblico di Reazione a Catena | Che figuraccia colossale: “Deve sempre scassare il ca**o”

Pino Insegno e la gaffe che ha lasciato tutto il pubblico di Reazione a Catena a bocca aperta. Ecco che cosa è accaduto.

Pino Insegno è l’attuale conduttore della seguitissima trasmissione Reazione a Catena su Rai Uno. Attraverso la sua simpatia e la sua battuta sempre pronta, l’uomo riesce sempre a strappare un sorriso ai telespettatori italiani. In queste ore, tuttavia, un suo commento fatto durante la diretta ha lasciato il pubblico di Reazione a Catena a bocca aperta.

Sui social non sono mancati degli spiacevoli commenti e alcuni pensano che l’uomo abbia fatto una figuraccia colossale. Ma ecco che cosa è accaduto nello specifico.

Il gioco Reazione a Catena è sicuramente uno dei più seguiti del palinsesto televisivo italiano durante l’estate. Quest’anno a condurlo è il mitico Pino Insegno, famoso doppiatore e conduttore italiano. L’uomo ama divertire il pubblico d’italiano con battute e con il suo sarcasmo, unico nel suo genere. Nonostante però Pino conti migliaia e migliaia di fan, tanti altri sostengono che alcune volte la sua simpatia possa essere fin troppo esagerata.

Soprattutto in queste ore, qualcuno ha avuto da ridire sui social, e sono in molti a pensarla alla stessa maniera.

La gaffe di Pino Insegno a Reazione a Catena

Durante l’Intesa Vincente (ossia uno dei giochi del programma Reazione a Catena), Insegno ha fatto una gaffe che non è certamente passata inosservata. La parola da indovinare era ‘Apnea’ e i concorrenti hanno dunque formulato la frase: “Quale – canzone – canta – Emma – Marrone?” Per fortuna, la concorrente seduta in mezzo agli altri due è riuscita a capire al volo il riferimento al recente Festival di Sanremo, e ha risposto subito in maniera corretta.

Pino Insegno però, non conoscendo forse la canzone della cantante, ha commentato questo gioco di parole con un po’ di scetticismo.

Insegno che deve sempre scassare il cazzo sui ragionamenti delle squadre, madonna che odio, speriamo lo facciano fuori — wallflowerboy (@_wallflower_97) August 18, 2024

Il commento che ha destato critiche

Pino è intervenuto subito dicendo: “Va bene, vi è capitato quando avete provato questo..” Uno dei concorrenti si è però giustificato dicendo che si trattava semplicemente di una famosa canzone di Sanremo di Emma Marrone. Fatto sta che sui social qualcuno ha deciso di commentare lo scetticismo del conduttore con: “Insegno che deve sempre scassare il ca**o sui ragionamenti delle squadre.. speriamo che lo facciano fuori.“. Altri hanno invece criticato il fatto che Pino Insegno, apparentemente, non conoscesse la hit di Emma, peraltro piuttosto virale.

In diversi sembrano dare ragione a questo utente e non volere più Pino Insegno a Reazione a Catena. E tu cosa ne pensi?