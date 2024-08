Piersilvio Berlusconi confessa la sua debolezza: “Tutte le volte piango” | Il segreto del manager di Mediaset è davvero incredibile

Il manager di Mediaset Piersilvio Berlusconi ha confessato il suo segreto a tutto il pubblico. In pochi se lo sarebbero immaginato.

Piersilvio Berlusconi, ossia l’attuale manager di Mediaset, sembra un uomo tutto d’un pezzo, in grado di non emozionarsi mai. Eppure si tratta solamente di una facciata e a confessarlo è stato lui stesso proprio in queste ore. Piersilvio piange eccome e ha persino deciso di rivelarlo direttamente al pubblico italiano. Ecco però le sue parole che hanno sorpreso tutti quanti.

Piersilvio Berlusconi è un imprenditore molto importante della nostra nazione, figlio dell’ex politico Silvio Berlusconi.

Durante le sue poche apparizioni pubbliche, l’uomo si mostra sempre molto serio, freddo e tutto d’un pezzo. Mantiene perfettamente la sua privacy e della sua storia con Silvia Toffanin si sa quanto basta. Nonostante però dietro questa sua faccia, Berlusconi ha in realtà un cuore d’oro, in grado di emozionarsi e far emozionare le persone attorno a lui. In queste ore è divenuto virale un video del manager di Mediaset che ha lasciato tutti senza parole.

Ecco però nello specifico la confessione di Piersilvio Berlusconi che non è certamente passata inosservata.

La confessione di Piersilvio Berlusconi

Come riportato da Giuseppe Candela e Italia Oggi, Piersilvio Berlusconi recentemente ha ammesso un segreto divertente sulla madre: “Ho detto ai miei di comprare tutte le serie turche che ci sono in giro. Quando vado a trovare mia mamma la trovo sempre che guarda serie turche.” In queste ore il manager ha invece svelato cosa lo rende vulnerabile e lo fa emozionare ogni volta del palinsesto televisivo italiano.

Si tratta di una bambina assai nota al pubblico d’italiani e Piersilvio ha voluto dirglielo direttamente dal vivo!

La mamma è pazza delle serie turche. E Pier Silvio? Si commuove guardando Io Canto. https://t.co/pu8JNd2R6M pic.twitter.com/goMaV53Avf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 31, 2024

Cosa emoziona il manager di Mediaset

Ebbene sì, ad emozionare in segreto il manager di Mediaset è proprio Io Canto, la trasmissione in cui i bambini cantanti si esibiscono sopra ad un palcoscenico. In queste ore è divenuto virale il video di Piersilvio che si rivolge proprio ad una delle piccole concorrenti, ammettendo: “Io tutte le volte che ti vedo piango! Ma com’è, pensa un po’, ma piango di gioia. Ti adorano anche i miei bambini: Sofia di 8 anni e Lorenzo che ne ha 13.”

La bambina non ha potuto che rispondere con un enorme sorriso e l’immagine dei due assieme ha emozionato tutto il mondo del web!