Pierpaolo Spollon sgancia il carico da 90 sui figli: “Non mi interessa che siano felici” | L’ammissione brutale lascia di stucco

Pierpaolo Spollon e le dichiarazioni sui figli. L’ammissione ha fatto drizzare immediatamente le orecchie agli italiani.

L’attore di Come Fratelli Pierpaolo Spollon, ha rilasciato una lunga intervista dove ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata. Ad un certo punto, l’uomo ha deciso di fare una forte dichiarazione sui figli, che è immediatamente divenuta virale sui social.

La sua ammissione è stata un vero e proprio carico da 90, che ha emozionato e fatto parlare i suoi fan in queste ore. Ma ecco nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Come ben sappiamo, Pierpaolo Spollon è uno degli attori di maggiore successo degli ultimi anni. Lo abbiamo visto in una tournée teatrale intitolata Quel che provo dir non so, nei panni di Claudio a Un passo dal cielo, ma anche in quelli del Dottor Riccardo in Doc-Nelle tue mani. Da poco ha preso parte nel film Come Fratelli, dove interpreta un padre vedovo alle prese con un figlio.

Proprio per questo film, Pierpaolo ha rilasciato una lunga intervista per Vanity Fair che ha colpito moltissimo i lettori.

La confessione di Pierpaolo Spollon durante l’intervista

Riuscire ad immedesimarsi in un ruolo non è mai semplice e questo lo ha spiegato anche Spollon durante la sua recente intervista. Non appena si è trovato difronte il copione di Come Fratelli, l’attore ha studiato a fondo il suo personaggio e ha provato a capire quali punti lo legassero a lui: “Studiando il mio personaggio, Alessandro, ho pensato a dei dettagli, dialoghi e altre piccole cose che avrebbero potuto arricchire ancora di più la narrazione“.

Quando poi gli è stato chiesto di parlare come è essere un genitore anche nella vita reale, Pierpaolo ha risposto senza troppi peli sulla lingua.

L’insegnamento che vuole trasmettere ai suoi figli

“Non diventi genitore quando nasce tuo figlio, lo diventi quando hai acquisito davvero la consapevolezza di essere diventato padre” ha spiegato con la profondità che lo contraddistingue. Dopodiché, quando durante l’intervista per Vanity Fair gli è stato chiesto cosa ha insegnato ai suoi figli, Spollon ha risposto: “Ad affrontare ogni tipo di emozione, soprattutto quelle negative. Anzi, voglio che capiscano che hanno un valore formativo immenso.. Vorrei che fossero adulti che sanno soffrire. Mi spiego meglio: non mi interessa che siano felici, mi interessa molto di più che siano in grado di gestire la sofferenza“.

Delle parole certamente molto toccanti che dovrebbero insegnarci come a volte la tristezza sia un momento fondamentale per crescere e imparare. E anche questa volta, Pierpaolo Spollon ha dimostrato di avere un cuore molto profondo.