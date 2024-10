Pier Silvio Berlusconi, spunta la rivelazione sconcertante: “Ho sofferto molto” | Ecco cos’ha combinato alle spalle di Mke Bongiorno

La rivelazione shock su Pier Silvio Berlusconi. Ecco cosa combinò alle spalle del mitico Mike Bongiorno anni fa.

In queste ore è tornata virale sui social una clamorosa confessione dell’amatissimo Mike Bongiorno. L’uomo, dopo essere stato ferito nel proprio orgoglio, raccontò del terribile sfregio provocato da Pier Silvio Berlusconi, noto imprenditore e Amministratore delegato di Mediaset.

Inutile dire che le sue parole hanno lasciato ancora una volta gli italiani a bocca aperta e, ormai da giorni, non si sta parlando d’altro.

Mike Bongiorno è stato senza ombra di dubbio uno dei volti più importanti e conosciuti della televisione italiana. L’uomo ci ha lasciato nel 2009, dopo anni e anni di intrattenimento e massima professionalità. Storica è la sua trasmissione ‘La Ruota della Fortuna’, che lo ha visto come timoniere per moltissimo tempo. Dopo anni al servizio di Mediaset e dopo essere diventato uno dei conduttori più importanti della nostra Nazione, l’uomo è stato però improvvisamente mandato via.

Dietro a questa scelta folle ci sarebbe proprio Pier Silvio Berlusconi, apparentemente con il benestare del capostipite, Silvio.

La confessione di Mike Bongiorno su Pier Silvio

Durante una vecchia intervista di Mike Bongiorno a Che Tempo che Fa su Rai 3, il conduttore raccontò di essere stato malamente cacciato via da Mediaset, con la quale aveva collaborato per più di 30 anni. “A Natale non è arrivato il rinnovo del contratto, adesso chi ha in mano il gruppo è Pier Silvio. Non è arrivato niente e ho detto: come mai non mi è arrivato niente?”, aveva raccontato Mike.

Subito dopo questa ambiguità, il conduttore aveva immediatamente contattato il funzionario Mediaset, il quale gli disse che non gli avrebbero rinnovato il contratto per questioni economiche. Ma Mike non avrebbe mai digerito il trattamento ricevuto…

Quando fanno queste celebrazioni post mortem di Mike, è sempre giusto riproporlo #Verissimopic.twitter.com/VDuHyH18vE — TINA (Stan Account-Le gif di Tina) 🎀 (@Cipollari_Fan) October 6, 2024

La serie tv evento sul conduttore

Sempre durante la stessa intervista, Bongiorno aveva ammesso: “Sono rimasto così male che tu non hai idea, perché pensa non mi hanno preavvisato, non mi hanno chiamato anche per dare un saluto, e dire grazie per tutti questi 30 anni che hai fatto qui con noi..” Il conduttore aveva spiegato inoltre che, dal giorno alla notte, tutti gli ex collaboratori sono spariti, e che lo stesso Silvio Berlusconi, suo grande amico e collega, non lo richiamò mai per dargli qualche spiegazione: “Ho sofferto molto, lo puoi chiedere a mia moglie”.

Il 21 e il 22 di ottobre andrà in onda la sua serie-tv evento su Rai 1 e, probabilmente, è un bene che non sia stata la Mediaset a ricordare Mike, uno dei migliori conduttori al mondo, dopo quello che gli hanno fatto.