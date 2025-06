Pier Silvio Berlusconi, la pezza è peggiore del buco | L’irricevibile bordata in TV: “Vergogna, squalifica immediata!”

Pier Silvio Berlusconi e le immagini in diretta che hanno fatto discutere i telespettatori. È richiesta la squalifica immediata.

Il dirigente Mediaset Pier Silvio Berlusconi starà passando sicuramente delle ore da incubo. La motivazione? Le controverse immagini viste nel famoso reality show, e che sono state mandate in onda davanti a tutta la Nazione.

Sui social si è poi creata una bufera e sono in molti a richiedere una squalifica immediata. Ma ecco cosa è accaduto in queste ore.

Quest’anno non è sicuramente stato dei migliori per Pier Silvio Berlusconi. Il dirigente Mediaset, infatti, ha assistito infatti a un lento crollo degli ascolti televisivi, dato sicuramente da una serie di flop e scelte sbagliate. Dopo il fallimento di The Couple e lo share bassissimo del Grande Fratello, Mediaset ha puntato tutto sull’Isola dei Famosi. Eppure, proprio in queste ore, anche quest’ultimo reality ha fatto particolarmente discutere.

Le immagini che sono state fatte passare in diretta televisiva hanno infatti scatenato una rivolta da parte del pubblico.

La discussione avvenuta all’Isola dei Famosi

Questa edizione dell’Isola dei Famosi è sicuramente molto fumantina, e le discussioni non mancano di certo. Durante la penultima puntata del reality, ha fatto il suo ingresso anche Jasmin Salvati, una delle protagoniste di Italia Shore. La ragazza è sbarcata sull’isola subito dopo la rinuncia di Samuele Bragelli, in arte Spadino, peraltro suo ex fidanzato. Sin dal suo ingresso, la giovane ha creato un po’ di scompiglio tra i vari concorrenti di questa edizione. E proprio in queste ore, la ragazza ha avuto un’accesa discussione con Chiara Balistreri, altra concorrente, e conosciuta dal pubblico per la sua storia di violenze ad opera dall’ex fidanzato Gabriel.

Ad un certo punto, quando i toni di entrambe si erano scaldati, Jasmin ha compiuto un’uscita ritenuta ‘infelice’ dai telespettatori.

I commenti dei telespettatori sull’accaduto

“Stai qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose per visibilità… Quindi stai buona! Tutti hanno le proprie storie tesoro”, ha esordito così l’ex protagonista di Italia Shore. Il riferimento alla storia tormentata di Chiara con l’ex ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. Lo stesso Gabriele Parpiglia ha poi deciso di commentare così l’accaduto: “Vergogna. Squalifica immediata, intervento del Codacons. Vergogna Jasmin! Vergogna”. Il giornalista non è stato l’unico a condividere questo pensiero, e Pier Silvio Berlusconi deve aver ricevuto centinaia di richieste simili.

Non ci resta che vedere quindi come andranno le cose all’Isola dei Famosi, e se Jasmin riuscirà a farsi “perdonare” davvero e completamente dal pubblico e dai compagni di avventura!