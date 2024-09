Perla Vatiero fuori dal reality, arriva la conferma dell’ultim’ora: “Non mi sentirei all’altezza” | Ecco chi hanno preso al suo posto

Perla Vatiero non tornerà ai reality: al suo posto c’è un’altra ex gieffina molto rinomata. Ma sarà andata veramente come pensano i followers sui social?

Il 16 settembre dovrebbe cominciare la nuova edizione del Grande Fratello, con diverse novità che sicuramente renderanno questa stagione ancora più emozionante. In attesa di scoprire cosa succederà nel reality capitanato da Alfonso Signorini, c’è ancora una questione che lega l’audience all’edizione passata.

Ovviamente sono in molti a parlare di quello che abbiamo visto qualche mese fa: diciamo che la convivenza tra Nip e Vip non è stata delle migliori, in quanto c’è voluto un po’ prima che lo share iniziasse a salire. Merito anche del triangolo composto da Perla, Mirko e Greta, e sicuramente della presenza della “rossa”, Beatrice.

Insomma, sono stati giorni di fuoco, con litigi epici che resteranno nel cuore dei fan del GF probabilmente per sempre. Al momento della finale abbiamo visto la Vatiero e la Luzzi in lizza per la vittoria e alla fine fu l’ex concorrente di Temptation Island a ritirare l’assegno della vittoria.

Ed è proprio lei al centro dei riflettori oggi, dopo la conferma che sarà fuori dal reality. Molti sostengono che una sua collega, ex gieffina, sia stata presa al suo posto, e Perla ha deciso di rilasciare la sua versione.

Come sarà incentrato il nuovo reality

Come dicevamo, il 16 settembre tornerà una nuova edizione del Grande Fratello, i cui fan non stanno più nella pelle, anche perché di novità e colpi di scena ce ne sono parecchi. In primis, sicuramente, il cambio di location. Infatti questa sarà la prima volta che il reality più spiato di sempre sarà proiettato dagli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma, la cui atmosfera è stata definita da Alfonso Signorini: “Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano”.

Inoltre, oltre ad Alfonso ci saranno nuovamente Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, le quali aiuteranno il conduttore a portare avanti la trasmissione con “i suoi” Nip e Vip anche se da quest’anno non ci sarà più questa distinzione: “Non farò più la distinzione tra cast Vip e cast non Vip, una cosa che mi è sempre stata ostica e che finalmente non ci sarà più: saranno tutti sullo stesso piano…“.

Beatrice al posto di Perla: la verità

Tra le varie novità in merito all’imminente prossima edizione del Grande Fratello c’è sicuramente quella inerente al nome della nuova opinionista, che siederà a fianco di Cesara Buonamici: stiamo parlando di Beatrice Luzzi.

Ovviamente i fan di Perla Vatiero non l’hanno presa bene, sostenendo che gli organizzatori avessero preferito Beatrice a lei, ma sarà andata proprio così? Ecco che cosa ha rivelato: “Non ho ricevuto nessuna proposta. Sarebbe stata un’esperienza bellissima senza dubbio, ma per il momento io in primis non riuscirei a coprire un ruolo del genere, non mi sentirei all’altezza…“, ha rivelato la vincitrice del GF sui social, sperando di aver messo a tacere un po’ di pettegolezzi su questa storia.