Pechino Express, l’indiscrezione bomba infiamma il pubblico | Ecco chi sarà la prima coppia del programma: doppio furto a Mediaset

L’indiscrezione in merito alla prima coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express ha fatto agitare di molto la rete. Doppio furto a Mediaset, non indovinereste mai i loro nomi.

Siamo nell’era dei reality, i quali sono molto amati dai fan, proprio perché la collettività è interessata a vedere come se la cavano i Vip in determinate situazioni. Sicuramente i più gettonati sono il Grande Fratello, l’Isola dei famosi, Pechino Express e così via.

Ed è proprio in merito a quest’ultimo che il pubblico sta discutendo in queste ore in maniera molto animata. Il reality di Sky vede impegnate delle coppie – di amici, familiari, colleghi o innamorati – resistere alle condizioni precarie delle varie location in programma, per cercare di resistere fino alla sfida finale.

Attualmente stanno trasmettendo in chiaro le puntate dell’ultima edizione del 2024, la quale è stata precedentemente trasmessa su Sky, ma per rispetto di chi non ha voluto leggere spoiler non anticiperemo nulla.

In attesa quindi che tutti i fan vedano l’ultima stagione, si parla ovviamente già della prossima, quella che approderà in televisione nel 2025. L’indiscrezione bomba su una delle coppie che prenderà parte al cast ha acceso la miccia della curiosità nel popolo del web.

Pechino Express e il primo indizio di Deianira Marzano

Sono giorni che i rumors rimbalzano da un social all’altro, in merito soprattutto ai possibili nomi che prenderanno parte al cast della prossima edizione di Pechino Express. Ad alimentare ancora di più la curiosità dei fan ci ha pensato un post social pubblicato da Deianira Marzano, che recitava: “Il cast di Pechino Express avrebbe scartato all’ultimo la coppia di uomini per sostituirla con quella di due donne sempre dell’edizione GF Vip 7. Poi vi dirò l’iniziale“.

Dopo aver letto questo indizio, i fan hanno iniziato immediatamente a elaborare molte congetture sulla possibile coppia, come questa utente, che ha scritto: “Devono essere Oriana Marzoli e Sarah Altobello, non accetto altri nomi“. Dall’indizio rilasciato in seguito però, può essere che le ex gieffine siano altre…

devono essere oriana marzoli e sarah altobello non accetto altri nomi pic.twitter.com/QEe5YKXGq5 — ValeKoala 2.0 🐨🐉🐍 (@ValeKoala2) October 9, 2024

L’ex gieffina e la misteriosa iniziale

Dopo l’indizio rilasciato da Deianira Marzano, ovviamente la rete ha iniziato a ipotizzare moltissime accoppiate vincenti, già viste nel corso degli anni precedenti dentro la casa del Grande Fratello.

Nell’indizio successivo l’esperta di gossip ha rivelato che l’iniziale era la “G“, per poi riportare la notizia che le due ex gieffine sarebbero Giaele De Donà e Ivana Mrazova. Per il momento, ovviamente, questi sono solo rumors e finché non avremo una conferma in merito dagli organizzatori del reality Sky, non possiamo definire nessuna informazione come certa. Voi cosa ne pensate?