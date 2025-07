Paura per Lorenzo Spolverato, dopo Shaila è allarme sull’igiene personale: “Ho bisogno di aiuto” | L’ammissione da incubo

Fan in allerta dopo le parole di Lorenzo Spolverato: dopo il dramma per la fine della relazione con Shaila porta all’attenzione dei followers un altro problema “di igiene”. Cosa sarà successo?

Lorenzo Spolverato è uno dei personaggi che maggiormente viene accostato a questa ultima edizione del Grande Fratello, in quanto, nel bene e nel male, ha comunque fatto chiacchierare di sé.

Dall’amore nato nel reality più spiato di sempre con Shaila Gatta, a quei litigi epici di cui ancora si parla (e di quelle sedie che ogni tanto volavano) quando perdeva il controllo.

Durante l’ultima puntata del reality, la sua storia con Shaila è terminata ufficialmente, con l’ex gieffina che ha definito la loro relazione “tossica”.

Adesso, però, è un altro il motivo per cui i followers parlano di lui e riguarda un video che ha postato sui social nel quale parla di quel problema “di igiene”. Ma cosa sarà successo?

Le parole di Lorenzo Spolverato

Non si sa di preciso cosa succederà nel futuro di Lorenzo Spolverato dopo le vacanze, in quanto abbiamo letto diversi rumors online, arrivando addirittura a chi lo vedrebbe come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello. Per il momento, con una storia social minimal su sfondo nero e testo bianco, Lorenzo ha voluto spiegare ai suoi followers il momento delicato che sta vivendo.

La decisione pare averla presa: “Il mal d’Africa è arrivato, è qualcosa che ti entra dentro e ti cambia. Ti spoglia delle apparenze e ti costringe a guardarti davvero…”. E ancora: “Bisogno di stare lontano da tutto e tutti. Non è tristezza, è consapevolezza. È il coraggio di fermarsi, di restare con se stessi…”, come leggiamo da Fanpage. Non si sa quindi se Lorenzo si prenderà una pausa dai social o meno: per il momento, i fan stanno ancora ripensando al video pubblicato qualche giorno fa.

Il video di Lorenzo e la sua richiesta

Lorenzo Spolverato sta passando un periodo di crisi interiore, e l’abbiamo capito dal suo sfogo social che ha fatto preoccupare i followers. Ciò nonostante, Lorenzo sembra rifiutare l’etichetta di vittima, e per rassicurare in modo sarcastico i fan ha pubblicato un altro video in cui ammetteva di avere un “problema”.

Ha infatti esordito in modo teatrale: “Ho bisogno di aiuto… ho bisogno di capire perché la cuffia non si mette nella barba ma solo nei capelli“, scherzando sui regolamenti delle piscine, e facendo intendere che le illazioni dei fan sulle sue condizioni mentali hanno raggiunto livelli un tantino esagerati. I commenti ovviamente sono stati molteplici, ve ne riportiamo due: “Ma tutto bene?!”, e “Hai ragione, Lorenzo, ti amo…”. Cosa ne pensate?