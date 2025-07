Parenti serpenti al Paradiso delle Signore 8: la rissa al battesimo infiamma la prima puntata della fiction | Altro che famiglia unita

La prima puntata de Il Paradiso delle Signore 8 inizia già col botto, visto il litigio al battesimo. Ecco le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore è una delle soap opera più longeve di mamma Rai, e vanta una schiera di fan sempre fedeli e presenti, puntata dopo puntata. Tant’è che siamo arrivati all’8 stagione (nella formula daily, ma in totale sarebbero dieci stagioni), le cui puntate inedite torneranno a settembre, per la gioia del grande pubblico.

La trama sarà come sempre ricca di colpi di scena, e i personaggi storici, da Roberto Farnesi a Vanessa Gravina, non faranno di certo annoiare il pubblico, visto che la nuova edizione di questa soap promette puntate piene di suspense.

Tra l’altro, oltre ai personaggi che i fan amano dagli esordi, preparatevi a delle new entry molto promettenti, parliamo di: Simone Montedoro, nei panni di Fulvio Rinaldi; Iuliana Calcatinci nel ruolo di Caterina Rinaldi; Elia Marangon nei panni di Ettore Marchesi; Valentina Ghelfi nel ruolo di Greta Marchesi e infine Mirko Lorusso in quello di Johnny Pastore.

A dimostrazione del fatto che la prossima stagione promette “fuoco e fiamme”, vi anticipiamo che l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore partirà già col botto, visto quel litigio al battesimo che vi lascerà senza parole nella prima puntata della nota fiction Rai.

Cosa accadrà in questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

–ALLARME SPOILER– Ecco le anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda a settembre. Passate oltre se volete mantenere l’effetto sorpresa. Come possiamo leggere da Fanpage, ci sarà diversa carne al fuoco in questa nuova edizione, in quanto il grande magazzino riaprirà guidato da Landi, Barbieri e Guarnieri… e qui si svilupperanno diverse storie.

Iniziando dalla Contessa di Sant’Erasmo, sempre innamorata di Marcello, con il quale vorrebbe iniziare un futuro, ostacolato però da Umberto Guarnieri, il quale è innamorato di lei. Salvo ed Elvira si concentreranno sui preparativi per il battesimo del piccolo Andrea, per non parlare del fatto che, durante la sfilata dedicata al cinema, Matteo e Marina Valli ufficializzeranno la loro relazione. Se non volete perdere questa e tutte le altre novità, vi conviene non prendere impegni a settembre durante le nuove puntate della soap opera, a partire dalla prima…

Le anticipazioni della prima puntata de Il Paradiso delle Signore 8

Come vi abbiamo anticipato, questa nuova e inedita ottava stagione de Il Paradiso delle Signore promette notevoli colpi di scena, tra cui quel litigio al battesimo che lascerà tutti senza parole. –ALLARME SPOILER– Se non volete sapere nulla, non proseguite nella lettura. Come riportano da FanPage, la prima puntata della nota soap opera sarà molto “carica”. Come vi abbiamo anticipato Elvira e Salvo stanno cercando di abituarsi alla nuova vita con il piccolo Andrea, e di trovare un equilibrio con i suoi ritmi. In tutto questo, il giorno del suo battesimo si avvicina, e per lui hanno scelto Concetta e Marcello come madrina e padrino del bambino.

Il problema sorge quando i genitori di Elvira chiederanno – senza interpellare la figlia e il genero – a Tarciso di fare da padrino al festeggiato. Questo farà accendere uno scontro duro con Salvo, ma gli intrighi non finiranno qui, infatti Fulvio sarà il nuovo magazziniere del Paradiso ma, non avendo il coraggio di dirlo alla figlia Caterina, le mente sul nuovo lavoro, dichiarando di fare il contabile per una ditta di trasporti. Enrico tornerà a fare il medico e, insieme a Marta e sua figlia, vivrà a Villa Guarnieri, ma ovviamente la storia non finisce qui. Per sapere come evolverà la vicenda, fareste meglio a sintonizzarvi a settembre, puntuali come un orologio svizzero.