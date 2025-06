Paolo Vallesi e il lato oscuro del suo matrimonio: “Per fare breccia sulle ragazzine…” | Chissà l’ex moglie che felicità

Ecco qual è il “segretuccio” privato che Paolo Vallesi ha dovuto tenere nascosto per una questione lavorativa: c’entra anche l’ex moglie.

Paolo Vallesi è il noto cantautore nato a Firenze nel 1964 che attualmente vanta due grandi gruppi di fan: i primi, fanno parte della generazione che è cresciuta insieme a lui e alle sue canzoni; i secondi, invece, fanno parte degli spettatori che l’hanno conosciuto all’Isola dei Famosi.

Ha raggiunto il successo negli anni Novanta, tant’è che molti suoi brani sono diventati proprio la colonna sonora di quel periodo, a partire dalla fortunatissima ballad La forza della vita.

Paolo ha avuto il brivido di salire più volte sul palco dell’Ariston, vincendo nella Sezione Giovani del 1991. Inoltre, ha preso parte anche a diversi programmi televisivi: La Talpa 2, Ora o mai più 2, La partita del cuore, fino ad arrivare all’Isola dei Famosi, dove qualche giorno fa ha raccontato un evento che ha messo i brividi.

Il grande pubblico lo segue da sempre, accogliendo di buon grado anche quei racconti inediti che sono emersi nel corso della sua carriera, come la sua dichiarazione, risalente a qualche anno fa, su quel segreto che riguarda anche l’ex moglie del cantante.

Paolo Vallesi e la sua esperienza all’Isola dei Famosi

Paolo Vallesi è uno degli attuali naufraghi del noto reality l’Isola dei Famosi. Durante lo scorrere dei giorni, tra tensione, fame e voglia di tornare alla vita reale, Paolo, come possiamo leggere su FanPage, ha raccontato un evento che ha lasciato i fan senza parole.

Ha nuotato in mare aperto per qualche metro al fianco di uno squalo, ma fortunatamente, come ha raccontato: “Mi è passato accanto uno squalo. Ho nuotato per due metri accanto a lui, è stata una sensazione incredibile. Abbiamo avuto paura entrambi, siamo scappati”. È già la seconda segnalazione da parte dei naufraghi, in quanto pochi giorni prima i suoi compagni d’avventura ne avevano avvistato un altro mentre cacciava una manta. In attesa di scoprire come si concluderà la sua esperienza all’isola, e se sarà o meno il nuovo vincitore di quest’anno, Vallesi ha raccontato un evento del suo passato che non stupisce neanche molto.

Le parole di Paolo Vallesi

Come vi abbiamo anticipato, Paolo Vallesi ha rivelato qualche anno fa alla testata Il Messaggero quel “segretuccio” che aveva dovuto tenere suo malgrado quando era sposato. Queste sue parole non stupiscono più di tanto, poiché nel mondo dello spettacolo questi piccoli “giochetti” di immagine sono all’ordine del giorno.

Paolo è stato sposato con Cinzia, dalla quale ha avuto un figlio di nome Francesco: “A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché, per fare breccia sul pubblico delle ragazzine, era meglio far credere che fossi single…“. In effetti, se ripensate a Single by contract di Marc Rothemund, la trama non vi sembra uguale?