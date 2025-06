Paolo Del Debbio, dopo il matrimonio con la Big di Mediaset spunta l’indiscrezione sulla nuova fiamma: “Questione di pelle…”

Ecco l’indiscrezione rilasciata da Paolo Del Debbio in merito alla sua fiamma. Lo rivela dopo la fine del matrimonio con la Big di Mediaset.

Paolo Del Debbio è uno dei pilastri di Mediaset: ha una schiera di fan che lo seguono in ogni suo programma, e che apprezzano la schiettezza e la sua professionalità nel gestire ogni situazione davanti alle telecamere.

Con i suoi programmi permette al popolo di esprimere il proprio punto di vista: spesso, ai cittadini viene “spenta la voce”, specialmente in alcuni contesti. È un professionista a 360° Paolo, in quanto è un saggista, un conduttore televisivo, un giornalista, un autore e anche un ex politico italiano.

Del Debbio attualmente è impegnato in due programmi molto seguiti in casa Mediaset: Dritto e rovescio e 4 di sera, entrambi trasmessi su Rete 4. Tra l’altro, con grande piacere del pubblico, Paolo sembrerebbe fare gli straordinari questa estate, visto che, come ha rivelato lui stesso qualche giorno fa: “Nel weekend vi lascio in compagnia di Francesca Barra e Roberto Poletti, mentre noi ci vediamo come al solito lunedì alle 20.29 su Rete 4”.

In attesa di scoprire quando Paolo andrà in ferie, vi riportiamo la sua descrizione della nuova fiamma, dopo la fine del matrimonio con una delle Big di Mediaset.

L’ex moglie di Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio non è seguito soltanto per la sua vita lavorativa, ma anche quella familiare, anche se, essendo lui molto riservato, non si hanno molte informazioni a tal riguardo, visto che raramente ha rivelato qualche dettaglio personale.

Sappiamo però che è stato sposato con Gina Nieri, una dirigente Mediaset di grande successo, come riportano da libero.it, la quale ha iniziato a lavorare in televisione dalla fine degli anni Settanta e da subito ha ricoperto ruoli importanti. Paolo e Gina hanno avuto due figlie, Maddalena e Sara, e nonostante siano separati da tempo, pare che tra i due ex coniugi l’armonia sia rimasta, anche per il bene delle loro figlie, mantenendo quindi un rapporto civile.

Come dovrebbe essere la nuova fiamma di Paolo

Paolo De Debbio, dopo la fine del suo matrimonio con Gina Nieri, non ha fatto trapelare alcuna indiscrezione sulla sua vita privata, e non sappiamo quindi se attualmente sia impegnato o meno.

In passato, come possiamo leggere da lanotiziagiornale.it, in un’intervista al settimanale Chi aveva dichiarato: “Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione”, rivelando quindi come dovrà essere una sua futura e ipotetica nuova fiamma.