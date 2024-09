Paolo Bonolis sgancia la bomba, adesso lo ha ammesso davanti a tutti: “Mi piace tantissimo” | Ha proprio fatto colpo su di lui

Paolo Bonolis ha sganciato una bomba senza precedenti. Ha ammesso il suo interesse davanti a tutti quanti.

Paolo Bonolis è una delle colonne portanti della televisione italiana e, grazie alla sua simpatia e al suo sarcasmo, è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori. Negli ultimi mesi, dopo essersi lasciato con Sonia Bruganelli, l’uomo è stato spesso al centro di varie chiacchiere. In queste ore, dopo aver rilasciato una bomba senza precedenti, sui social si è tornati a parlare dell’uomo.

Scopriamo dunque le sue parole, che sono divenute virali e chi sarebbe questa nuova ‘fiamma’ che gli ha rubato il cuore.

Oltre ad essere un vero e proprio professionista, Paolo Bonolis è anche molto intelligente e con sani valori. I suoi anni di carriera gli hanno permesso di diventare uno dei conduttori più amati del piccolo schermo italiano e ogni suo intervento è gradito in qualsiasi trasmissione. Insomma, Bonolis è una forza della natura e senza le sue battute e apparizioni la TV non sarebbe la stessa.

In queste ore, durante un’intervista fatta, l’uomo ha detto cosa ne pensava di un noto volto dello spettacolo.

Chi ha fatto colpo su Paolo Bonolis

Come detto precedentemente, negli ultimi mesi Paolo ha avuto a che fare anche con il divorzio con Sonia Bruganelli. I due erano ormai sposati da moltissimi anni e dal loro amore sono nati anche dei bellissimi figli. La motivazione della loro rottura non è però stata mai resa nota, e ancora oggi rimane un mistero. Durante una sua intervista per Il Fatto Quotidiano, il conduttore ha però parlato di un suo nuovo ‘colpo di fulmine’. Questa volta non si tratta però di una donna, ma piuttosto di un amore professionale e televisivo.

La persona che lo ha infatti colpito particolarmente è proprio Stefano De Martino, attuale conduttore di Affari Tuoi.

Paolo Bonolis, il primo conduttore del gioco dei pacchi, promuove Stefano De Martino ad #AffariTuoi. «Ha grandissime potenzialità, è molto bravo. Andrà sicuramente migliorando strada facendo.

Un percorso di crescita che merita di fare; a me lui piace tantissimo» pic.twitter.com/TYaOtWbjt5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 7, 2024

Il commento su Stefano De Martino

Dopo la sua carriera da ballerino, De Martino è sbarcato direttamente in Rai, dove gli è stata assegnata la trasmissione Affari Tuoi. Un debutto senza precedenti, che svolterà inevitabilmente la carriera di Stefano. Paolo Bonolis, in merito a questa opportunità ha detto: “Ha grandissime potenzialità, è molto bravo.. Un percorso di crescita che merita di fare; a me lui piace tantissimo”.

Chi la pensa come Paolo Bonolis sul mitico Stefano De Martino? Sicuramente tantissimi telespettatori.