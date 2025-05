Paolo Bonolis, la proposta indecente sfocia in un palo mondiale: “Mi sono imbarazzato” | Il due di picche a telecamere spente

Svelati i retroscena della proposta di Paolo Bonolis, ecco che cos’è emerso.

Paolo Bonolis non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei conduttori e intrattenitori di Mediaset più amati e seguiti di sempre. Grazie alla sua ironia e affabilità, il pubblico non cambia mai canale quando c’è lui in scena.

Per non parlare del connubio artistico che da anni intrattiene con l’altrettanto iconico Luca Laurenti, in quanto i due insieme sono una “potenza” della comicità. Insomma, Paolo è uno dei pilastri di Mediaset, e insieme a Gerry Scotti e Maria De Filippi compone la squadra dei “Tre Moschettieri” nell’emittente privata.

Come succede spesso ai Vip, i fan non sono interessati solo al suo lavoro, ma anche alla sua vita privata, anche se il conduttore, sempre molto riservato, è riuscito a mantenere l’eleganza che lo contraddistingue anche dopo l’addio a Sonia Bruganelli, con la quale sembra aver mantenuto un ottimo rapporto.

In queste ore, però, il suo nome è sotto i riflettori per un altro motivo, ecco che cos’è successo…

Il futuro lavorativo di Paolo Bonolis

Come dicevamo, Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Maria De Filippi sono conduttori di grande esperienza, motivo per cui Pier Silvio Berlusconi “se li tiene stretti”. Come possiamo leggere da dilei.it, nella prossima stagione televisiva Mediaset ci potrebbero essere molte novità legate al mitico trio. Pier Silvio ha infatti speso parole d’ammirazione per il talentuoso terzetto e, in merito a Zio Gerry in particolare, è emerso che potrebbero esserci nuovi progetti per lui. Per poter adempiere a questo, però, il conduttore potrebbe dover salutare i fan di Tu Si Que Vales.

Secondo Dagospia, il sostituto del noto volto potrebbe essere proprio Paolo Bonolis, il quale potrebbe quindi collaborare con Maria nella prossima edizione dello show del sabato sera. Per il momento non ci sono conferme in merito, non ci resta quindi che attendere eventuali comunicazioni, che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Quel che è certo è che potrebbero esserci interessanti novità nel palinsesto dell’emittente del Biscione, così come la proposta andata poi a scemare con un altro grande conduttore. Ecco che cosa gli avrebbe chiesto l’ex marito di Sonia.

Le parole di Paolo

A tenere alta l’attenzione del pubblico non c’è soltanto il futuro lavorativo di Paolo Bonolis, ma anche un’indiscrezione che sta circolando in queste ore sui social. A raccontare questo dettaglio è stato Stefano De Martino, il quale pare abbia ricevuto a telecamere spente la proposta da parte di Paolo di condurre al suo posto Avanti un Altro, il popolare game show nel quale Bonolis e Laurenti fanno faville.

Questa notizia circola da tempo e, come leggiamo su Novella 2000, pare che a parlarne furono gli stessi Bonolis e Sonia Bruganelli, in circostanze diverse. A ogni modo, a SuperGuida TV Stefano De Martino ha rivelato: “Mi sono imbarazzato quando me l’ha detto, perché ovviamente Paolo è un maestro a cui io guardo e aspiro spesso nelle cose che faccio. Mi ha fatto molto piacere, poi ovviamente il percorso lavorativo è andato altrove, ma è stato un bel segnale di stima e incoraggiamento nei miei confronti che porto nel cuore”.