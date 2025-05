Paolo Bonolis e l’avventura con le attrici hard, il conduttore vomita la sua verità: “Erano demoni perversi” | Scandalo a Canale 5

Paolo Bonolis e il retroscena piccante con le attrici hard. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un siparietto simile…

In queste ore, il mitico Paolo Bonolis è finito al centro del chiacchiericcio della rete. L’assurdo retroscena con le attrici hard ha preso alla sprovvista il grande pubblico, e nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un siparietto simile durante la sua più nota e amata trasmissione.

A raccontare l’accaduto è stato proprio il conduttore di Mediaset e chissà cosa deve averne pensato il dirigente Pier Silvio Berlusconi.

Ormai si sa, quando si tratta di strappare un sorriso agli italiani Paolo Bonolis è sempre il numero uno! Nel corso degli anni ci ha infatti regalato trasmissioni epiche, ognuna delle quali è rimasta impressa nella mente dei telespettatori. Tra le più amate e seguite dal grande pubblico, non possiamo non citare Ciao Darwin, in cui l’inimmaginabile e il possibile si mischiavano tra di loro, regalando momenti di puro divertimento.

Durante una sua recente intervista, il conduttore ha deciso di raccontare un momento che lo ‘sconvolse’ durante la sua carriera.

Ciao Darwin, la trasmissione più assurda di sempre

Ospite del podcast di Giacomo Poretti, Paolo Bonolis ha deciso di ripercorrere alcuni momenti della sua esperienza a Ciao Darwin. Il gioiellino televisivo, nato dalla mente geniale del conduttore e di altri autori, seppur amatissimo dagli italiani ha chiuso definitivamente i battenti nel 2024 (per volere dello stesso Bonolis). In molti si ricorderanno infatti di quando, durante l’ultima puntata, il conduttore si commosse prima di salutare gli italiani. Durante l’intervista, Paolo ha quindi deciso di elogiare per l’ennesima volta la trasmissione: “Ho bellissimi ricordi di Ciao Darwin, abbiamo fatto cose che adesso sarebbero impensabili, come bianchi contro neri o omo contro etero”.

Ad un certo punto però, Bonolis ha voluto ricordare uno dei momenti più ‘difficili’ durante il programma. Nonché uno dei più surreali e piccanti…

Quando il pubblico impazzì per le attrici hard

Come riportato da Biccy.it, Paolo ha ricordato la puntata ‘Attrici di arte drammatica contro Attrici del cinema per adulti’ come la più bella mai fatta durante le diverse edizioni. Con il suo solito sarcasmo, l’uomo ha raccontato di come il pubblico fosse letteralmente impazzito per le donzelle sedute tra gli spalti: “Abbiamo dovuto triplicare il servizio d’ordine. Non puoi capire cosa c’era nello studio. Queste non erano attrici per adulti, queste erano demoni. Dei demoni perversi disposti a qualunque cosa”.

Inutile dire che il retroscena hard ha divertito tutti gli ascoltatori del podcast, e sicuramente Paolo Bonolis non potrà mai scordare quell’assurda puntata!