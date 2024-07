Paola Perego sgancia una bomba sui celebri colleghi : “Si vergognano” | Ecco cosa succede davvero dietro alle quinte

In queste ore Paola Perego ha sganciato una bomba sui propri colleghi. Ecco i segreti che accadono dietro alle quinte.

Paola Perego è una grande delle televisione italiana che, da diversi anni a questa parte, conduce varie trasmissioni del palinsesto televisivo. Durante una recente intervista con Starbene.it, la donna ha confessato un retroscena della sua vita che in pochi si sarebbero immaginati. La conduttrice ha inoltre parlato di cosa accade veramente dietro le quinte prima della messa in onda di molti programmi.

Inutile dire che le sue parole hanno aperto un “mondo” conosciuto da pochi e non sono certamente passate inosservate.

Paola Perego è una grandissima professionista e, grazie al suo talento, continua ad essere un pilastro della televisione italiana. Nonostante oggi si senta completamente realizzata lavorativamente e sentimentalmente parlando, la conduttrice ha dovuto lottare contro un nemico invisibile che, molto spesso, l’ha messa a dura prova. La donna, dopo anni e anni di silenzio, ha deciso di confessare un particolare della sua vita sconosciuto ai più.

Paola ha parlato dei suoi attacchi di panico e della terribile sensazione che l’ha accompagnata per moltissimi anni.

Il segreto di Paola Perego

Durante la sua intervista con Starbene.it, la donna ha parlato della sua esperienza con l’ansia e gli attacchi di panico. Oggi per lei non sono più un tabù, ma purtroppo lo sono stati per moltissimo tempo. “Il “mostro” mi si è presentato per la prima volta nel 1982. Avevo sedici anni e nessuno parlava degli attacchi di panico, nessuno sapeva che cosa fossero. Il mio cuore saltò un battito, l’aria smise di entrare dentro ai polmoni, stavo soffocando” ha spiegato la conduttrice.

Paola ha poi parlato del mondo dello spettacolo e di cosa accade veramente dietro alle quinte prima di uno show.

Il segreto della televisione

La Perego, sempre durante la sua intervista, ha parlato poi brevemente dei suoi colleghi, ammettendo: “Ne soffrono in molti, anche nel mondo dello spettacolo, ma vivono, come ho fatto io, in una bolla di dolore, si vergognano.” Delle parole che hanno sicuramente evidenziato cosa si nasconde veramente dietro alla “perfezione” della televisione. Dopodiché la donna ha aggiunto: “Quando ti rompi una gamba gli altri capiscono, quando hai un attacco di panico chi non conosce il problema pensa che superarlo sia una questione di forza di volontà.”

Una dura verità che Paola Perego ha saputo descrivere alla perfezione con queste parole, nonché con il suo libro Dietro le quinte delle mie paure.