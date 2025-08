Paola Perego, altro che bellezza naturale: via due taglie grazie alle sforbiciate del chirurgo | Spunta l’ammissione: “Ero lievitata”

Paola Perego e l’ammissione di quell’intervento eseguito per sentirsi più a suo agio con se stessa. Ecco quali sono state le sue parole.

Paola Perego è una delle professioniste più quotate in Rai: conduttrice e imprenditrici, la moglie di Lucio Presta, ha una lunga carriera alle sue spalle. Molti hater infatti hanno chiosato sui social che la sua carriera fosse nata grazie al marito, dimenticando però che lei era famosa già da prima.

È infatti dagli anni Ottanta che Paola intrattiene il suo grande pubblico sia a Mediaset che in Rai. In questi ultimi anni di lei si è parlato molto per il programma che ha condotto con l’amica e collega Simona Ventura, Citofonare Rai 2.

Dopo aver visto il palinsesto autunnale i fan sono rimasti delusi per la sua assenza, complice anche il fatto che Super Simo sarà occupata con la conduzione del Grande Fratello nell’emittente concorrente. Ma dalle indiscrezioni lette su elle.com, la Perego potrebbe avere doppio ruolo in Rai nella stagione televisiva 2025/2026.

Naturalmente i fan non seguono la nota conduttrice soltanto per il suo lavoro ma anche per la sua vita privata. Sono stati in molti infatti a preoccuparsi per l’intervento subito di recente al rene. Oltre a questo, c’è anche un’altra operazione a cui si è sottoposta che ha alimentato l’attenzione sui social.

Le dichiarazioni di Paola Perego

Come dicevamo, in queste ore si parla molto di Paola Perego per diversi aspetti della sua vita. In primis, per il lavoro, in quanto come accennato in apertura, pare che la conduttrice non è vero che non lavorerà da autunno in poi, come hanno sospettato in molti dopo aver notato la sua assenza sul palinsesto Rai. I rumors su di lei, come letto su elle.com, sostengono che Paola potrebbe tornare non solo alla conduzione di una nuova edizione di Citofonare Rai 2, senza la Ventura, ma che potrebbe anche condurre un programma in prima serata: The Floor – Ne rimarrà solo uno.

Ovviamente non ci sono ancora conferme in merito, per questo motivo fareste meglio a prendere tutto con “le pinze”. Oltre a questo, si parla di Paola per le parole pronunciate a favore di Barbara D’Urso ad Alessio Marzilli, per il format Fier3 & F3roce tenutosi all’Area Roma Pride alle Terme di Caracalla, che hanno aperto un dibattito anche sui social. Come dicevamo però, la Perego non è solo lavoro, ecco perché molti hanno ripreso una sua precedente intervista in merito a un’operazione subita.

L’intervento subito da Paola Perego

Paola Perego ha una schiera di fan che la segue da decenni che sono interessati a lei a 360°. Sono stati molti infatti che hanno apprezzato il racconto della nota conduttrice di diversi anni fa, letto su Today, dove aveva rivelato che per sentirsi meglio con se stessa, si era sottoposta a un intervento dal chirurgo di riduzione al seno.

In quell’occasione a Gente aveva rivelato: “Mi sono ridotta il seno di due taglie. Era lievitato troppo e non mi sentivo a mio agio. Che sensazione di libertà portare una canottiera da uomo senza reggiseno”. Anche in questo caso l’opinione pubblica si era divisa, ma alla fine ognuno è libero di fare quel che vuole con il suo corpo e se Paoletta sta meglio, siamo felicissimi per lei.