Paola Cortellesi sbeffeggia Laura Pausini: “Una persona disturbata” | Il retroscena assurdo sulla loro amicizia

Paola Cortellesi e Laura Pausini si lanciano un insolito botta e risposta. L’attrice dà della “disturbata” alla cantante.

Non hanno bisogno di presentazioni Paola Cortellesi e Laura Pausini, in quanto sono due celebrità nei loro rispettivi settori. La prima intrattiene il grande pubblico con i suoi film e con i suoi spettacoli comici, la seconda con la sua musica e la sua voce spettacolare.

Sono entrambe amate dal grande pubblico, ed è impossibile non seguirle. Paola con i suoi film sta ottenendo un riconoscimento dopo l’altro, viste le sue straordinarie doti di attrice e di regista, e Laura con i suoi brani fa cantare milioni di fan, in Italia e non solo.

Ci sono suoi canzoni epiche che accompagnano diverse generazioni fin dal suo esordio, alcune delle quali sono state un simbolo per gli adolescenti di quel periodo, ad esempio La solitudine. Alla fine “un Marco” ce l’abbiamo avuto tutti a cui dedicare quelle parole.

In molti a questo punto si staranno chiedendo perché Paola e Laura sono insieme nello stesso articolo, visto che toccano generi diversi… Ebbene, qualche giorno fa le due professioniste sono state protagoniste di un curioso botta e risposta, nel quale hanno svelato un insolito retroscena sulla loro amicizia.

Le figlie di Paola Cortellesi e Laura Pausini

Molte volte il destino ci mette lo zampino, in amicizia come in amore. Quante storie sentiamo ogni anno di persone che si sono incontrate per aver sbagliato strada, o per un messaggio social al destinatario errato, così come per un evento totalmente inaspettato. A volte, quei grandi colpi da scena da film esistono anche nella vita di tutti i giorni.

L’amicizia nata più di 10 anni fa tra Laura Pausini e Paola Cortellesi è avvenuta anch’essa per un colpo di fortuna. Nel 2013 entrambe le donne partorirono le loro figliolette, il cui nome richiamava l’una quello dell’altra. Paola ha chiamato sua figlia Laura, e Laura Pausini ha chiamato la sua primogenita Paola. Ed è da lì che è iniziato tutto.

“Le ho suonato sotto casa con la bambina in braccio: ciao sono Laura Pausini e sono venuta a trovarti!”

“Una persona disturbata! Parliamo di un disturbo!” – Le fantastiche @LauraPausini e @PaolaCortellesi a #CTCF 😄👏🏼 pic.twitter.com/HaoZ6UIYfe — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 10, 2024

Le parole inaspettate sul loro primo incontro

Laura Pausini è stata ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Canale 9 e, tra i vari aneddoti di cui hanno parlato, la star internazionale ha raccontato di come ha avuto inizio la sua amicizia con Paola Cortellesi, la quale si era nel frattempo collegata da casa. Come vi dicevamo, quando la cantante ha scoperto di quella coincidenza con il nome delle figlie ha contattato Giorgia, amica di entrambe, per farsi lasciare il numero della nota attrice.

Ovviamente in maniera ironica, entrambe hanno rilasciato la loro versione, a colpi di botta e risposta carichi di comicità. Nel momento in cui Laura si è presentata a casa di Paola improvvisamente, l’attrice con la solita comicità che la contraddistingue ha rivelato: “Una persona disturbata! Parliamo di un disturbo!“, generando le risate dei presenti. Se vi siete persi questo scambio di battute, potete rivederlo nel video che vi abbiamo riportato qui in alto.