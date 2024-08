Paola Barale sgancia bombe a mano sul celebre conduttore Mediaset | L’insinuazione è grave e getta un’ombra su di lui: “Mi trattò malissimo”

Paola Barale ha svelato un retroscena che in pochi si sarebbero potuti immaginare sul famosissimo conduttore televisivo.

Tutti quanti conosciamo e amiamo Paola Barale, ex showgirl che ha conquistato il cuore di milioni d’italiani. La donna, durante una sua recente intervista per il Corriere della Sera, ha raccontato del suo passato glorioso nel piccolo schermo e di un retroscena che gli italiani non si sarebbero mai potuti immaginare. Un famosissimo conduttore televisivo, infatti, la trattò malissimo a suo dire, e l’insinuazione non è certamente passata inosservata.

Ecco dunque chi fece rimanere male la Barale e la motivazione dietro a questo “battibecco”.

Parola Barale è una famosa conduttrice, attrice e showgirl italiana che negli anni ‘90 era considerata come la sosia per eccellenza della cantante Madonna. I lunghi capelli biondi, lo sguardo audace e la sua personalità la resero dunque celebre all’interno del piccolo schermo italiano. Come riportato da Fanpage, durante una sua intervista per il Corriere della Sera la donna ha raccontato di quegli anni d’oro e di quanto guadagnava con una singola apparizione.

Ecco dunque le parole della donna che sono immediatamente divenute virali in queste ore.

L’intervista di Paola Barale sulla sua carriera

Essendo la sosia della celebre Madonna, Paola era particolarmente richiesta in televisione, e tutti gli italiani erano innamorati di lei. Questo suo successo improvviso le fece guadagnare incredibili somme di denaro: “Un milione di lire per ogni apparizione…”, ha svelato la donna durante la sua intervista. Dopodiché, ha raccontato del suo rapporto con Mike Bongiorno e di quando per anni fece la soubrette all’interno del gioco La Ruota della Fortuna.

Questa sua esperienza televisiva fu una tra le prime e, nonostante sia stato un bellissimo ricordo, il giorno in cui decise di mollare il programma accadde una piccola discussione.

La discussione con Mike Bongiorno

La Barale ha raccontato che dopo anni e anni come soubrette per La Ruota della Fortuna, un giorno questo ruolo cominciò a starle piuttosto stretto. Così, quando Canale 5 le propose di condurre un programma con Gerry Scotti accettò senza pensarci due volte. Quando arrivò il momento di dirlo a Mike, però, la situazione prese una brutta piega: “Avevamo un rapporto formale, come fra datore di lavoro e dipendente. Glielo comunicai e sembrava che l’avesse presa bene. Tornai il giorno dopo e, in studio, davanti a tutti, mi accusa di irriconoscenza, mi tratta malissimo”.

Un ricordo sicuramente ostico per Paola che, dopo tutti questi anni, lo rievoca molto nitidamente.