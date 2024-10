Panico assoluto per la brunetta di Uomini e Donne, dopo il delicato intervento arriva il resconto drammatico: “Difficile, urgente e bruttarello”

Una delle brunette di Uomini e Donne più seguite di sempre ha scioccato i suoi followers. Ha subito un delicato intervento, che ha descritto come molto difficile. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne è uno dei programmi Mediaset più amati e più seguiti di sempre, in quanto i telespettatori sono molto curiosi di sapere come finirà tra le coppie emergenti. Ovviamente, non tutte i corteggiatori troveranno l’anima gemella, così come non tutti i tronisti alla fine faranno la scelta giusta.

Diciamo che la vita lontano dalle telecamere è molto diversa, e ne abbiamo viste molte di coppie che si sono scelte al dating show di Maria De Filippi e poi, una volta vissuto quell’esperienze, nella normalità si sono semplicemente accorti che non erano fatti gli uni per gli altri.

A prescindere da come va poi la frequentazione, i fan si affezionano a tutti i vari personaggi, motivo per cui continuano a seguirli sempre, sia durante lo show sia fuori. Anche quest’anno, che il programma è da poco iniziato, quell’affetto Maria lo riscontra tutti i giorni grazie allo share.

Per questo non stupisce il fatto che i fan sono andati in apprensione dopo aver letto quell’annuncio social della brunetta di Uomini e Donne, il cui delicato intervento ha fatto preoccupare tutti, non solo i suoi parenti. Ecco che cos’è successo.

Il difficile percorso della brunetta di Uomini e Donne

Il personaggio di cui parliamo oggi l’abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, in quanto era approdata nello show nelle vesti di corteggiatrice di un noto tronista. Tra di loro le cose però non sono andate come i fan avevano sperato e quindi, dopo essere uscita dal programma, ha trovato quello che sarebbe diventato la sua dolce metà, nella maniera tradizionale, cioè lontano dalle telecamere.

Fra di loro è stato amore a prima vista, e hanno deciso di mettere subito su famiglia, diventando genitori di due bellissimi bambini. Purtroppo la gioia dell’ex corteggiatrice è stata interrotta qualche tempo fa, dopo quella triste rivelazione di aborto spontaneo, in quanto i suoi gemellini purtroppo non ce l’hanno fatta. Fortunatamente, non può piovere per sempre, e dopo quel terribile momento è arrivata non solo la proposta di matrimonio dal suo compagno, ma anche una nuova lieta notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esther Glam (@esterglam5__)

La nascita difficile di Enea

La brunetta ex volto di Uomini e Donne, Ester Glam, dopo Gabriele e Brando ha annunciato di essere diventata mamma di Enea, figlio del suo futuro marito, Luca Baldacci. Non è stato un parto facile, in quanto lei stessa ha dichiarato, come riportato su FanPage: “È stato un cesareo difficile, d’urgenza e bruttarello“, anche se fortunatamente si è risolto tutto per il meglio.

La Glam ha inoltre dedicato al neonato alcune parole commoventi: “Lo canterai, lo scalderai dal freddo e il gelo. E lotterai, si, lotterai, perché sia vero. A 37+4 con cesareo d’urgenza, tu, Enea Baldacci ci hai fatto scoppiare il cuore per la terza volta“. Anche noi, così come i suoi fan, ne approfittiamo per fare tanti auguri a questa dolcissima famiglia.