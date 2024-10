Panico al Grande Fratello, dopo la diretta sono arrivati faccia a faccia: “Maleducato, ignorante e aggressivo” | Hanno davvero temuto il peggio

Dopo la diretta del Grande Fratello i gieffini sono arrivati al confronto faccia a faccia ed è insorto un botta e risposta molto acceso. Ecco che cos’è successo e perché si è temuto il peggio.

Il Grande Fratello come sempre riesce ad accendere gli animi non solo del grande pubblico ma anche degli ospiti della Casa più spiata di sempre, in quanto le divergenze di pensiero tra i gieffini ci sono sempre state.

Quello che si è notato nel corso degli ultimi anni è che se prima i concorrenti riuscivano a divertirsi un pochino di più e a prendersi maggiori libertà, attualmente la loro permanenza nel reality appare sicuramente più sofferta.

I litigi sono ormai all’ordine del giorno, rendendo la convivenza sicuramente molto più difficile di una volta. E sono lontani i giorni in cui il mitico e compianto Pietro Taricone per avere un po’ di privacy con Cristina Plevani si costruiva una capannetta improvvisata.

Oggi i gieffini sono più diretti e smaliziati, per questo non stupisce più di tanto quell’acceso confronto che ha portato due concorrenti faccia a faccia, con un acceso botta e risposta. Ecco che cos’è successo.

Caos al Grande Fratello

Al Grande Fratello sta succedendo un po’ di tutto a un mese dall’inizio dello show. Dopo il malessere manifestato da Enzo Paolo Turchi, che lo ha quasi spinto ad abbandonare la Casa, adesso anche altri due gieffini starebbero meditando di andarsene via di loro spontanea volontà.

Stiamo parlando di Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, i quali non hanno nascosto la loro frustrazione: la ragione è sempre una, ovvero la difficoltà a convivere con persone diverse dai loro standard. Non si sa di preciso cosa succederà nelle prossime puntate e se realmente i gieffini se ne andranno prima del tempo, ma per ora possiamo constatare che tra Lorenzo e un suo compagno di avventura la situazione è tutt’altro che amichevole.

Stava dicendo a se stesso??? Ho visto tutto in diretta Lorenzo sei RIDICOLO. Aver avuta una vita dura non ti da il diritto di essere così maleducato ignorante aggressivo. A già tutto questo per la clip.

Ridicolo @GrandeFratello IAGO UNERO UNO. — Iris (@Caterinabruni85) October 15, 2024

Un botta e risposta molto acceso

Si erano punzecchiati già durante la diretta del Grande Fratello sotto gli occhi attoniti di Alfonso Signorini, e la discussione tra di loro è proseguita anche dopo la puntata, alzando sempre di più i toni. Stiamo parlando del litigio avvenuto tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia. I due si accusano reciprocamente di aver assunto un atteggiamento poco sano nel contesto che entrambi stanno vivendo. Con il primo che ha urlato: “Buffone, questo sei. Tu il tatto non lo hai mai imparato, non hai empatia, lo sai?”, seguito dalla replica dell’attore spagnolo: “Che tristezza, che tristezza mi fai“.

Se all’interno della Casa molti hanno temuto il peggio, in quanto il confronto sarebbe potuto sfociare magari in un contatto fisico, anche sui social i fan hanno avuto reazioni contrastanti. Come questa utente su X che ha scritto: “Aver avuta una vita dura non ti dà il diritto di essere così maleducato ignorante aggressivo…“, ha chiosato contro il modello.