Panico a Uomini e Donne, la confessione della tronista gela il pubblico: “Stavo per svenire” | La crisi assurda a pochi minuti dall’esterna

La tronista l’ha dichiarato davanti a tutti: stava per avere un mancamento, e il pubblico di Uomini e Donne ha smesso di respirare. Tutto questo è successo prima dell’esterna, mai vista una cosa del genere.

Dopo tanta attesa, alimentata ancora di più da tutti quei rumors che hanno iniziato a circolare subito dopo la fine del programma, Uomini e Donne è finalmente tornato con il suo appuntamento fisso del pomeriggio. Fino all’ultimo non si sapeva molto; con quei continui slittamenti delle puntate, poi, i fan non sapevano davvero più che cosa pensare.

Adesso Maria De Filippi è tornata, e come sempre ha portato nuovo lustro al palinsesto, in quanto “dove c’è la Queen, c’è casa“, per parafrasare il noto spot. Anche quest’anno si prospettano puntate al cardiopalma, in quanto stiamo assistendo a diversi colpi di scena, e siamo solo all’inizio.

Abbiamo visto i nuovi tronisti prendere posto al fianco di Tina, Gianni e tutti gli altri, per non parlare dei nuovi corteggiatori, dame, cavalieri e di un ritorno molto atteso, in quanto abbiamo rivisto Ida e Mario, seppur in ruoli differenti, e anche Armando Incarnato.

Insomma, pare che tutto stia prendendo forma, con Gemma seduta sempre al suo posto, a discapito di tutti i rumors estivi che la vedevano fuori dal programma. In merito a una tronista, poi, è scoppiato il panico generale quando ha rivelato il suo quasi mancamento a pochi minuti dall’esterna. Cosa sarà successo?

La confessione dell’ex della tronista di Uomini e Donne

In merito ad una tronista molto nota di Uomini e Donne, vogliamo aprire una parentesi, in quanto non potevamo non riportarvi la news dell’ultima ora in merito al talent di Maria De Filippi. In pratica, come saprete bene, Ida Platano prima di tornare sul trono ha vissuto una storia d’amore con Alessandro Vicinanza, ma la successiva rottura ha portato quest’ultimo a trovare nuovamente l’amore in Roberta Di Padua.

Tra l’altro, come ha rivelato lui stesso a Uomini e Donne Magazine, il gesto famoso sul red carpet della scarpina da neonata non voleva essere una rivelazione, quanto piuttosto un pegno d’amore alla sua bella, alla quale ha voluto dichiarare pubblicamente la sua intenzione di rendere ancora più seria la loro relazione. In merito a Ida, invece, non ha voluto pronunciarsi, anche se ha rivelato di non perdersi neppure una puntata del dating. Per quanto riguarda il tatuaggio che si era fatto per la Platano, ha rivelato che non se lo toglierà, in quanto ogni storia, a prescindere dall’esito, gli ha regalato qualcosa.

Chi è la nuova tronista

Tornando a noi, ha lasciato tutti senza parole la confessione rilasciata dalla nuova tronista, nonché ex concorrente di Temptation Island, Francesca Sorrentino, la cui storia d’amore travagliata con Manuel Maura ha tenuto i fan incollati al televisore fino alla fine del reality.

Dopo aver messo fine alla loro storia, la Sorrentino ha deciso di cercare la sua anima gemella a Uomini e Donne, anche se dallo sfogo che ha rilasciato in diretta si è capito quanto sia a disagio davanti alle telecamere, e soprattutto durante le due esterne. A tal proposito ha rivelato nel corso di una recente puntata: “Ho avuto l’ansia in tutte e due le esterne, poi nella prima veramente stavo per svenire, prima dell’esterna…“. Chissà se troverà o meno l’anima gemella…