“Pancino sospetto, arriva la femminuccia”: l’ex tronista non fa più misteri | Tutta la verità sulla nuova gravidanza

L’ex tronista di Uomini e Donne fotografata con un pancino sospetto. I fan sono impazziti per il post della ragazza!

Uomini e Donne è la trasmissione per eccellenza di dating da cui escono coppie più o meno innamorate. In queste ore un noto volto del programma ha pubblicato un video sui social che ha lasciato tutti senza più alcun dubbio. La donna era stata immortalata con un pancino sospetto e, dopo giorni e giorni di silenzio, finalmente ha rivelato tutta la verità sulla sua gravidanza.

Moltissimi amori usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi stanno ancora insieme dopo anni, più uniti e forti che mai.

D’altronde non tutte le coppie di Uomini e Donne durano da Natale a Santo Stefano e, addirittura, molti si sono poi sposati e hanno persino fatto figli. In queste ore, un ex tronista assai seguita e amata sui social ha parlato finalmente del pancino sospetto che qualcuno aveva notato in questi giorni.

Inutile dire che i fan sono rimasti senza parole dopo la risposta della ragazza e in queste ore non si sta parlando d’altro! Ma di chi si tratta?

La verità dell’ex volto di Uomini e Donne

Nelle scorse settimane qualcuno aveva intravisto un pancino simile all’ex volto di Uomini e Donne Sabrina Ghio. Tuttavia, l’influencer aveva prontamente smentito la cosa, avvertendo dunque i propri follower di non essere incinta. In queste ore però, l’attenzione si è focalizzata su un’altra ex tronista del programma: Rosa Perrotta, felicemente fidanzata ancora con Pietro Tartaglione. I due fanno sognare come il primo giorno e sembrano più uniti che mai.

Qualcuno ha dunque messo la pulce nell’orecchio che la Perrotta sia incinta, vista anche la sua pancina sospetta in diverse foto pubblicate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

La risposta di Rosa Perrotta sui social

Dopo decine e decine di messaggi ricevuti, Rosa ha dunque deciso di rompere il silenzio e pubblicare un video sul proprio profilo Instagram che non ha lasciato alcun dubbio. Dalle immagini si vede l’influencer con un asciugamano da hotel avvolto addosso, uno posizionato in testa per asciugare i capelli e un bicchiere stretto tra le mani, mentre cammina in riva al mare. “Io all’ennesimo: pancino sospetto… arriva la femminuccia?” scrive prima di buttarsi di schiena in acqua e aggiungere: “Nooooooo0!” Una risposta che ha fatto sicuramente divertire moltissimo i propri follower e che ha tolto qualsiasi dubbio.

D’altronde un pochino di pancia non per forza deve significare una gravidanza e non sempre è carino sottolineare la cosa!