Pamela Petrarolo, dietro al sorriso della showgirl il dramma che ha travolto la sua famiglia : “Ha rischiato di morire nel sonno”

Pamela Petrarolo la vediamo spesso sorridere, eppure dietro quella felicità si nasconde un dramma profondo che ha travolto la sua famiglia in passato.

In questa edizione del Grande Fratello i più nostalgici hanno ritrovato un pizzico di Non è la Rai, in quanto tre protagoniste del format di Boncompagni sono tornate davanti alle telecamere del programma in veste di concorrente unico.

Stiamo parlando di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, tre nomi che negli anni ’90 erano conosciutissimi, in quanto il pubblico dell’epoca le adorava.

Il pubblico vuole sapere tutto di loro, fatti inediti che non hanno raccontato nelle varie interviste rilasciate. In ogni caso, la loro partecipazione al GF permetterà anche alle nuove generazioni di conoscerle. E chissà, magari un giorno faranno mai una réunion tutte insieme, da Ambra Angiolini a Claudia Gerini, Laura Freddi e così via…

Sogno a occhi aperti a parte, dietro il sorriso di Pamela Petrarolo si nasconde molto di più, in quanto lei prova a nasconderlo, ma quel dramma familiare che ha vissuto resterà fisso e indelebile nella sua memoria. Ecco di cosa parliamo.

Pamela Petrarolo: da Non è la Rai al Grande Fratello

Pamela Petrarolo è una showgirl e una cantante di 47 anni, il cui successo è esploso negli anni ’90 con il suo ingresso allo show, Non è la Rai.

La Petrarolo ha sempre bazzicato nel mondo dello spettacolo dopo il suo boom di carriera, e oggi alterna la sua carriera di cantante con la partecipazione a qualche programma televisivo. Per tutti coloro che vorranno conoscerla meglio, sicuramente potranno apprendere molte cose su di lei guardandola al Grande Fratello e finché resterà all’interno della Casa, sarà comunque un tuffo nel passato vederla di nuovo in tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PamelaPetrarolo (@pamelapetrarolo)

Pamela e il dramma della figlia

A prescindere da tutto quello che Pamela Petrarolo ha passato nel corso della sua vita privata e lavorativa, possiamo dire che oggi è più forte di prima, e affronta la vita sempre con il sorriso grazie anche all’amore smisurato per le sue tre figlie e per il suo attuale compagno, Giovanni Benevento, padre della sua terzogenita, Futura. Ricordiamo infatti che Pamela era già mamma di altre due ragazzine, Alice e Angelica, nate dal suo matrimonio con Gianluca Pea.

Ed è proprio in merito ad Angelica che, come possiamo leggere da msn.com, l’ex protagonista di Non è la Rai ha visto realizzare un miracolo, in quanto la bambina era nata con una malformazione alla testa: “Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno“. Oggi mamma e figlie sono unite più che mai.