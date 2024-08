Oroscopo di agosto, pessime notizie per questo segno zodiacale: in arrivo pesanti discussioni e confltti col partner | Le stelle ti mettono in guardia

Le stelle hanno deciso di mettere in guardia tutti i nati sotto questo segno zodiacale in quanto il loro oroscopo di agosto non è dei migliori. In arrivo discussioni e conflitti con il loro partner, starà già finendo la fase “3MSC”?

Che voi ci crediate o meno, chissà come mai, ma una sbirciatina all’oroscopo gliel’abbiamo data tutti almeno una volta nella vita, c’è chi lo fa perché ci crede, chi per curiosità e chi per criticare quello che dicono “le stelle”.

C’è da dire che molte volte, qualcuno spera di leggere cose positive, soprattutto se sta aspettando una bella notizia che sia in campo lavorativo o sentimentale. La vita non la possiamo sicuramente controllare, in quanto l’imprevisto bello o brutto che sia farà sempre andare “a rotoli” tutti i piani da come ce li eravamo prefissati.

Però leggere quelle poche righe o sentire qualcuno in tv che dice che tutto andrà a gonfie vele, beh è una bella sensazione anche se nulla di tutto quello che riportano sull’oroscopo è basato su dati scientifici. Da qui in poi ognuno potrà leggere queste informazioni nella maniera che preferisce, credendoci ciecamente o rendendo questo articolo come un momento di leggerezza.

A prescindere da tutto, sappiate che le cose per un particolare segno nel mese di agosto non si metteranno molto bene a livello sentimentale. Che ci crediate o meno ecco che cosa vi hanno riservato le stelle.

I 3 segni fortunati in questo oroscopo di agosto

Prima di rivelarvi qual è il segno sfortunato nell’oroscopo di agosto, vi riveliamo i 3 segni che invece in questo periodo saranno baciati dalla fortuna, in quanto per loro le stelle hanno previsto momenti esilaranti riferiti dagli esperti del settore:

LEONE : Per loro agosto sarà un mese fortunato in tutti i settori, in quanto arriveranno belle notizie sia a livello lavorativo che familiare e sentimentale. Il successo per voi è nell’aria per questo potrete realmente sperimentare molteplici scenari in questi giorni in cui brillerete;

: Per loro agosto sarà un mese fortunato in tutti i settori, in quanto arriveranno belle notizie sia a livello lavorativo che familiare e sentimentale. Il successo per voi è nell’aria per questo potrete realmente sperimentare molteplici scenari in questi giorni in cui brillerete; SAGITTARIO : Questo è il mese per portare a termine tutti quei traguardi che vi siete sempre posti, in quanto, grazie alla vostra mente aperta potrete primeggiare ovunque. Bene anche i viaggi, i quali vi porteranno a vivere grandi emozioni che vi faranno crescere a livello personale;

: Questo è il mese per portare a termine tutti quei traguardi che vi siete sempre posti, in quanto, grazie alla vostra mente aperta potrete primeggiare ovunque. Bene anche i viaggi, i quali vi porteranno a vivere grandi emozioni che vi faranno crescere a livello personale; PESCI: Finalmente Agosto porterà quella serenità e pace che tanto avete aspettato nel corso di questi ultimi mesi. Otterrete molti successi e potrete realizzare quei sogni che tenete da molto tempo chiusi nel cassetto.

Un mese sfavorevole per l’Ariete

Ribadendo il concetto che non c’è nulla di scientifico in quello che staremo per dirvi, potrete prendere queste nostre parole in due modalità differenti. La prima, ci credete e cercate di imparare e cambiare la realtà, la seconda, vi fate una risata e andate avanti con la vostra, va bene tutto purché siate voi a decidere.

Detto ciò, secondo gli astri, agosto si rivelerà essere un mese particolarmente sfavorevole, non tanto a livello economico quanto a livello sentimentale per l’Ariete. Sono previsti grande litigate con il partner, sarete talmente tanto tesi e stanchi che sarà sul vostro rapporto di coppia che sfogherete le vostre frustrazioni. Sarebbe meglio non fare nulla in questo periodo, restate nelle vostre certezze non osate e non intraprendete strade nuove aspettate solo che la bufera passi per rivedere il sole in casa vostra. Stesso discorso vale per i single, non è il momento di cercare la vostra anima gemella perché la vostra storia non partirebbe sotto una buona stella, questo è poco ma sicuro.