Orietta Berti e Fedez, la pungente stoccata non lascia prigionieri: “Sei peggiorato!” | Da “mille” a zero in un secondo

Orietta Berti ha voluto dire la sua su Fedez e le sue parole hanno diviso l’opinione pubblica, ecco che cos’ha rivelato.

Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, a prescindere da quello che pare essere successo tra gli ultimi due e che avrebbe deteriorato la loro amicizia, hanno dato vita a un tormentone di grande successo.

Parliamo di Mille, brano uscito nel 2021 che ha fatto cantare l’Italia, in quanto i due rapper, insieme alla straordinaria Orietta, hanno dato vita a una hit estiva perfetta per la movida e le vacanze.

Ad ogni modo, dopo tanti anni i nomi della Berti e di Federico sono stati nuovamente accostati.

Le parole rilasciate dall’Usignolo di Cavriago nei confronti del papà di Leone e Vittoria non sono passate inosservate, e l’opinione pubblica si è divisa. Ecco che cos’è successo.

La stoccata ricevuta da Fedez

A proposito di stoccate, prima di rivelarvi cos’ha detto Orietta Berti su Fedez ai microfoni di Pulp Podcast, nella medesima puntata in cui è stata ospite la cantante si è parlato della nuova moda del momento, cioè quella di riuscire ad acquistare i celebri toys, i Labubu. Ed è in questo contesto che, mentre parlava con Mr. Marra, Federico ha parlato per la prima volta della sua ex moglie, Chiara Ferragni, in merito al regalo che ha fatto ai suoi figli, Leone e Vittoria.

“I miei figli collezionano i Labubu, ma glieli ho comprati tarocchi“, ha confessato Federico, per poi proseguire: “Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi… Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi…”. Oltre ai peluche, si è parlato anche di altro, ed è qui che è intervenuta Orietta.

Le parole di Orietta Berti

Durante un’intervista rilasciata al podcast di Fedez, Pulp Podcast, Orietta Berti, ospite della puntata, ha voluto rilasciare la sua opinione in merito all’ex marito di Chiara Ferragni e al suo cambiamento in seguito al divorzio dall’influencer.

Orietta ha così aperto il discorso: “Sei peggiorato nel linguaggio…“, ottenendo la risposta di Fedez: “È il divorzio, hai ragione… a volte incattivisce…”. L’ammissione ha spinto la cantante a spezzare una lancia per il rapper: “A lui sono successe tante cose non giuste, è facile che uno si possa incattivire e che lui si incattivisca… È davvero un bravo ragazzo, lui rispetta il prossimo, come non fanno di solito in questo ambiente…”. Le parole della Berti hanno diviso l’opinione pubblica, con chi ha apprezzato le sue parole, paragonando l’affetto che prova per lui quasi come a quello di una nonna con i nipoti, e chi invece, ironizzando sulla celebre hit in cui hanno cantato insieme, ha ironizzato :“Da mille a zero in un secondo“. E voi cosa ne pensate?