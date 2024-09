Oriana Marzoli la combina grossa, la sua ultima trovata rischia di finire in tragedia | Il video è sconvolgente: “Va solo curata”

Caos nella vita di Oriana Marzoli, dopo quel post i fan sono rimasti senza parole, realmente sarebbe potuta finire male? Ecco che cosa hanno commentato i follower dopo quello che hanno visto.

Come sempre, una volta oltrepassata la porta rossa del Grande Fratello non si smette mai di vivere davanti alle telecamere, in quanto i fan continuano a seguire i loro beniamini, alcuni già famosi, altri diventati tali in seguito, che hanno preso parte al reality di Alfonso Signorini.

Naturalmente, poi, ci sono ex gieffini più amati degli altri, ma alla fine i followers – anche solo per sapere che fine hanno fatto – sui loro profili “un salto social” ce lo fanno sempre e comunque, ovviamente commentando come se non ci fosse un domani.

Per questo motivo la schiera del popolo del web si divide in followers ed haters, e Oriana Marzoli lo sa molto bene da quando è diventata famosa, soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello.

Dopo quel gesto, che per molti sarebbe potuto finire molto male, Oriana è nuovamente al centro della polemica. Alcuni utenti non gliela perdonano proprio e il confronto con Daniele Dal Moro è immediato.

Oriana Marzoli e la sua nuova vita

Oriana Marzoli non è seguita soltanto sui social, ma anche per le sue scelte sentimentali. La sua storia d’amore travagliata con Daniele Dal Moro, conosciuto tra le stanze del Grande Fratello, ha tenuto con il fiato sospeso milioni di fan, i quali speravano che alla fine avrebbero trovato un modo per appianare le frequenti divergenze. Purtroppo, non sempre le storie d’amore finiscono nel migliore dei modi, e dopo tante bagarre alla fine hanno deciso di mettere la parola “fine” al loro rapporto.

Dopo quella decisione, entrambi gli ex gieffini sembrano aver voltato pagina e la Marzoli ha ritrovato l’amore con Facundo Gonzalez, conosciuto al reality spagnolo, Ganar o Servir. I due hanno iniziato a vivere la loro storia alla luce del sole, tant’è che l’ex gieffina ha chiesto ai fan di non riferirsi più a lei con l’hashtag #Oriele (Oriana e Daniele) ma con quello di #Marzolez (Marzoli e Gonzalez).

Sto aspettando tutti quelli che hanno rotto le scatole a Dani e i suoi amici per la macchina a guida automatica. Questa roba non è pericolosa vero? Che esempio per i ragazzi di oggi, dai che la trasformano in un a nuova challenge! Tutte mute dovete stare! pic.twitter.com/di54VAlpbc — Angela C. (@AngelaC1178) September 11, 2024

Le critiche verso l’ex gieffina

Oriana Marzoli, dopo aver preteso il cambio dell’hashtag, ha fatto capire ai suoi followers di aver realmente chiuso con il suo ex, Daniele Dal Moro, e di aver voltato pagina con la sua attuale fiamma, Facundo Gonzalez. Ed è proprio con lui che appare in un video social che ha diviso l’opinione pubblica, nel quale si vede la coppia in macchina mentre chiamano una loro amica che sale dal finestrino aperto, stile Daisy Duke di Hazzard.

Dopo averlo visto, gli utenti si sono scatenati e hanno rilasciato le loro opinioni, ve ne riportiamo un paio: “Sto aspettando tutti quelli che hanno rotto le scatole a Dani e i suoi amici per la macchina a guida automatica. Questa roba non è pericolosa vero?…”. E ancora: “E tutto inutile, a lei non frega niente, fa schifo in tutti i sensi , se la ride. Una persona così va solo curata, non vale neanche più la pena di commentarla“. V riportiamo il video social, voi cosa ne pensate?