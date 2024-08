Oriana Marzoli dimentica Daniele Dal Moro, ma il flirt con la nuova fiamma sfocia nell’assurdo: “Vado a vomitare” | Il video allucinante

Oriana Marzoli ha definitivamente voltato pagina, dimenticando forse per sempre Daniele Dal Moro: in testa adesso ha soltanto la sua nuova fiamma, le cui rivelazioni piccanti fanno alzare la temperatura sui social.

È una tra le ex gieffine più seguite e chiacchierate di sempre, stiamo parlando di Oriana Marzoli, la cui storia d’amore con Daniele Dal Moro ha riempito moltissimi pomeriggi dei loro followers, i quali speravano realmente che per loro ci sarebbe stato il “vissero per sempre felici e contenti”.

Purtroppo, così non è stato, e in realtà secondo alcuni rumors tra i due ex gieffini sarebbero volati ripetutamente stracci.

I due ci hanno provato più volte, ma alla fine l’esito per loro è stato sempre il medesimo, in quanto alla fine la volontà non sempre basta, se il destino ha altri piani. Probabilmente i due giovani, adesso che hanno voltato pagina ufficialmente, potranno finalmente iniziare a vivere un nuovo capitolo della loro vita.

Attualmente, infatti, la Marzoli pare aver dimenticato Dal Moro, in quanto in testa avrebbe soltanto la sua nuova fiamma, le cui rivelazioni piccanti che sono emerse hanno lasciato il popolo del web senza parole. Cosa sarà successo?

Oriana Marzoli non dimentica soltanto Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli pare aver voltato pagina ufficialmente con molti aspetti del Grande Fratello, in quanto non solo non farebbe parte dell’attuale cast che Alfonso Signorini starebbe mettendo “in piedi” per la nuova edizione, come si vociferava, ma pare proprio che abbia chiuso definitivamente la sua amicizia con le ex gieffine Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia.

In realtà, attualmente starebbe coltivando una nuova amicizia con un’altra ex gieffina, cioè Antonella Fiordelisi, con la quale è stata pizzicata a trascorrere le vacanze estive in questi giorni. Entrambe le ragazze sono l’esempio lampante di come gli amori che nascono all’interno della Casa sembra funzionino solo tra le mura del reality.

Rivelazioni hot sulla sua nuova fiamma

A prescindere dalle passate amicizie e dai passati amori, Oriana Marzoli è di nuovo tornata sull’onda dei “3MSC”, grazie alla sua nuova fiamma, con il quale ha ritrovato il sorriso: stiamo parlando di Facundo Gonzalez, conosciuto all’ultimo reality a cui ha preso parte, Ganar o servir.

L’amore tra i due procede a gonfie vele… Anzi, in realtà, leggendo l’indiscrezione riportata da ilvicolodellenews.it, pure troppo! Sui social gira infatti un video dove Facundo durante il reality si sarebbe lamentato della troppa “focosità” della sua fidanzata. In quel frangente avrebbe rivelato che Oriana “lo sfiancava“, essendo lei “un’amante instancabile“, come possiamo leggere dall’articolo. Non tutti i fan, però, hanno apprezzato la confessione di Facundo, al punto che alcuni internauti si sono risentiti. “Vado a vomitare“, scrive uno di essi. Che dire, a prescindere dai rumors, non si può certo dire che non ci sia passione tra loro, non credete?