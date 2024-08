Olimpiadi, l’atleta più bella del mondo rivela la triste verità: “Non riesco a vivere” | Ecco quanto la pagano davvero

Quanto guadagna veramente un atleta delle Olimpiadi 2024? A rivelarcelo è stata la sportiva più bella del mondo.

Le Olimpiadi 2024 ci stanno tenendo attaccati allo schermo e ogni medaglia è sempre una grande emozione. Se anche tu hai cominciato a nutrire il sogno dell’atleta e un po’ ti sei pentito di non aver seguito questa strada, c’è un dettaglio di cui forse dovresti essere a conoscenza. A rivelarlo è stata l’atleta più bella del mondo e le sue parole hanno lasciato il mondo a bocca aperta.

Ecco infatti quanto guadagna veramente un atleta delle Olimpiadi 2024. Una cifra che in pochi si sarebbero immaginati!

Lo sport, le Olimpiadi e le competizioni sono sicuramente un mondo in grado di appassionare tutti quanti. Questo evento è in grado di unire ogni nazione, Stato e Paese, rendendoci tutti più consapevoli di essere uguali e abbandonando ogni forma di discriminazione. In questi giorni tutto il mondo è attaccato allo schermo per tifare i propri campioni del cuore e non c’è sicuramente cosa più bella.

Se anche tu guardando le varie competizioni ti sei chiesto almeno una volta quanto guadagnano gli sportivi, allora forse dovresti leggere questo articolo.

Le parole di Alica Schmidt: l’atleta più bella del mondo

Alica Schmidt è stata ribattezzata come l’atleta più bella del mondo per il suo aspetto. La velocista è di origini tedesche, ha 25 anni ed è riuscita ad arrivare alle Olimpiadi 2024 di Parigi dopo aver partecipato alla staffetta mista 4x400m ed essersi qualificata. La ragazza conta milioni di follower sui social e sono in molti a seguire appassionatamente ogni sua intensa giornata. In queste ore Alica si è mostrata sui social emozionata durante il suo primo ingresso nella pista olimpica. I follower della tedesca hanno commentato con frasi di apprezzamento e supporto: “Ce l’hai fatta! Il tuo sogno è realtà” qualcuno scrive.

Dietro però a questo sogno delle Olimpiadi si nasconde una triste realtà di cui ha parlato proprio la velocista.

Quanto guadagna veramente un atleta

Durante una sua recente intervista con il The Sun, Alica Schmidt ha ammesso di guadagnare soltanto 780€ al mese come velocista, aggiungendo poi che la maggior parte degli atleti cercano un secondo lavoro come fonte di guadagnato. “È chiaro che si possono guadagnare soldi con le competizioni, ma nella maggior parte delle competizioni non si guadagna nulla” ha spiegato la velocista. “Personalmente non riuscirei a vivere con queste cifre” ha poi ammesso la ragazza, spiegando i costi degli spostamenti e della vita in generale di un atleta.

Insomma, in pochi si sarebbero potuti immaginare quest’assurda cifra che guadagnano gli atleti!